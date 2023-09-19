Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда умственная работа превалирует над физической

День, когда умственная работа превалирует над физической – от нее, как правило, бывает больше практической пользы.

В связи с этим от активных действий лучше отказаться – лучше провести время в тишине и покое, размышляя о возможных профессиональных перспективах. Также в это время можно получить ответы на важные – прежде всего, жизненные – вопросы, главное, прислушаться к тому, что будет «говорить» Вселенная – ценность ее рекомендаций сложно переоценить.

Овен

Очень важно держать дистанцию с окружающими людьми – особенно теми, кто не относится к вашему ближнему кругу: их биополе может негативно повлиять на ваше, что не лучшим образом отразится на настроении.

Телец

Даже если у вас нет дела, которое нужно обязательно нужно закончить именно сегодня, пустое времяпрепровождение категорически не рекомендуется – оно собьет вас с делового темпа.

Близнецы

Вас ждет один из самых счастливых дней во всем лунном месяце – главное, не ждать милости от звезд, а самим настроиться на позитив, тогда все задуманное воплотиться в жизнь практически без усилий.

Рак

Тем, кто давно собирался расставить точки над «и» в отношениях с любимым человеком, стоит воспользоваться благоприятными обстоятельствами – сегодня легко удастся найти с ним общий язык.

Лев

День одинаково благоприятен как для профессиональных, так и для хозяйственных дел – главное, чтобы действия были спокойными и размеренными, от спешки пользы не будет.

Дева

На вас сегодня снизойдет что-то наподобие озарения – оно позволит легко и просто разрулить непростую жизненную ситуацию, над решением которой вы ломаете голову уже довольно давно – оно окажется совсем не сложным.

Весы

Принимая решение относительно того, как поступить в той или иной ситуации, посоветуйтесь с человеком, которому безоговорочно доверяете – он сможет остановить и зафиксировать ваш внутренний «маятник».

Скорпион

День благоприятен для примирения с близким человеком, с которым вас угораздило поссориться в последнее время: сегодня он будет расположен к переговорам, а, значит, вам удастся оправдаться перед ним.

Стрелец

Ответ на важный для вас – жизненный или профессиональный – вопрос придет с совершенно неожиданной стороны: вполне возможно, что услышите его от человека, которого видите первый раз в жизни.

Козерог

Представителям знака, которые давно собирались, но по какой-то причине не могли сделать крупную покупку, не стоит медлить: сегодня они смогут приобрести качественную вещь, которая прослужит долгие годы.

Водолей

Несмотря на то, что со здоровьем у представителей знака все в порядке, сегодня необходимо его поберечь: сегодня важно остерегаться травм, переохлаждения и пищевых отравлений.

Рыбы

Все, что может происходить с вами в этот день, будет иметь глубинный смысл, поэтому важно обращать внимание на любые случаи, которые не будут укладываться в привычную картину – они не случайны.

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