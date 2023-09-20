Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда всем нужно делать добро

День, когда добро нужно делать абсолютно всем – даже тем людям, которые совершенно его не заслуживают.

Под строжайшим запретом находятся не только злые поступки, но и недобрые помыслы: они моментально вернутся бумерангом тем, что «запустил» их в пространство. Время также благоприятно для восстановления справедливости в отношении тех, кого незаслуженно обидели: делать это нужно при малейшей возможности.

Овен

Возможно, кто-то, кому вы когда-то сделали доброе дело, захочет, пусть и спустя время, вас отблагодарить – ни в коем случае не отказывайтесь, человек сделает это от чистого сердца.

Телец

Инициатива, которую вы проявите сегодня в решении рабочих вопросов, привлечет к вам внимание начальства – его одобрение коснется не только профессиональных, но и финансовых перспектив.

Близнецы

Не стоит скрывать таланты, которые вы получите от родителей и природы, их демонстрация сегодня может открыть новую страницу вашей жизни – причем, не только в профессии, но и в личной жизни.

Рак

Присущая вам скромность сегодня – как никогда – будет мешать вам достичь поставленной цели, поэтому, если хотите добиться своего, верьте в свои силы и не стесняйтесь выходить из тени и активно действовать.

Лев

Нельзя пускать дела, которыми вы занимаетесь, на самотек: даже если вам кажется, что все у вас движется согласно плану, контроль не помешает, иначе все может двинуться в сторону, противоположную от нужной.

Дева

Используйте мощную энергию, приток которой вы сегодня почувствуете, на работу над сложными процессами, долгое время ожидавшими своей участи именно по причине своей редкой трудоемкости.

Весы

Сегодня вы можете соединить приятное с полезным: звезды обещают особый успех тем делам, которыми вы занимаетесь с удовольствием, поэтому часть рабочего времени можно посвятить своему хобби.

Скорпион

Как бы вас сегодня ни раздражали окружающие, постарайтесь отнестись к ним доброжелательно – вас удивит их реакция, которую вы получите в результате: окажется, что быть добрым… выгодно.

Стрелец

Никому ничего не обещайте, если не будете не на сто, а на двести процентов уверены, что сможете сдержать свое слово, в противном случае человек, которого вы подведете, может всерьез на вас обозлиться.

Козерог

Несмотря на присущую вам прижимистость, подумайте о том, как вы можете – в том числе, и материально – помочь кому из окружающих: вы поймете, что быть щедрым человеком легко и приятно.

Водолей

Если вы давно собирались отправиться в какой-то чиновничий кабинет, сделайте это сегодня: ваш вопрос будет – совершенно неожиданно для вас, настроенных на долгую «борьбу» – решится быстро и просто.

Рыбы

Достичь серьезных результатов в работе поможет вдохновение, которое сегодня снизойдет на вас с самого утра: под его влиянием вы сможете сделать гораздо больше, чем запланировали изначально.

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