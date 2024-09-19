Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: день резкого спада энергии

День резкого спада энергии, вследствие чего мы становимся безвольными, апатичными и безразличными к окружающим нас людям и миру в целом.

В таких обстоятельствах сложно сохранить свою индивидуальность, которая оказывается под чужим влиянием – как ситуации, так и люди с недобрыми намерениями. Пойдя на поводу и у первых, и у вторых, можно в результате оказаться совсем не там, где планировали изначально, и получить не то, на что рассчитывали, поэтому любому негативному влиянию извне необходимо противостоять, а еще лучше – активно ему сопротивляться.

Овен

Как бы странно и непоследовательно ни вели себя окружающие вас люди, не реагируйте на их выходки – идите к цели, которую вы перед собой поставили, и не реагируйте на чужие – отвлекающие – маневры.

Телец

Прежде чем составлять планы на следующую неделю, необходимо провести своеобразную работу над ошибками: проанализировать действия предыдущего периода и учесть все промахи, чтобы не повторить их.

Близнецы

Самое главное в решении профессиональных задач – не суетиться: если хвататься то за одно, то за другое, не удастся довести до ума ни одно дело, поэтому желательно выбрать одно направление и не отвлекаться на другие.

Рак

Не стоит принимать на веру чужое мнение только потому, что его высказывает симпатичный – или уважаемый вами – человек: руководствоваться можно исключительно собственными соображениями.

Лев

Важно обратить внимание на сны этих лунных суток – они могут подсказать решение «зависшего» сложного вопроса, но только при условии, что вам удастся правильно их расшифровать.

Дева

День накануне выходных не подходит для серьезных дел, какой бы сферы жизни – профессиональной или хозяйственной, поскольку ничего толкового осуществить не сможете – лучше посвятить это время отдыху.

Весы

Необходимо свести к минимуму общение с окружающими людьми – взаимопонимания достичь, увы, не удастся, зато поводов для конфликтов – зачастую, на пустом месте – окажется предостаточно.

Скорпион

День благоприятен для подготовки к важным проектам, намеченных на понедельник: если вам удастся подтянуть все «хвосты», в начале следующей недели можно будет не тратить время впустую и сразу же взяться за работу.

Стрелец

Не стоит "гнаться" одновременно за двумя – и более – профессиональными "зайцами": поскольку "догнать" в результате не удастся ни одного, останется ощущение досады за потраченное бесцельно времени.

Козерог

С самого утра вами может завладеть не свойственная представителям вашего знака лень – накануне выходных нет необходимости бороться с ней, имеет смысл себе отдохнуть – хотя бы недолго.

Водолей

Нежелательно заниматься сложными – и требующими большого количества сил и времени – делами: закончить их до выходных вам все равно не удастся, а к понедельнику может оказаться, что ваши приоритеты изменились.

Рыбы

Принятие важного решения, к необходимости которого подталкивают вас окружающие, необходимо отложить до начала следующей недели – сегодня вам не удастся объективно сопоставить все доводы за и против.

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