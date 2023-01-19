Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя конфликтовать и думать о плохом

День, в течение которого необходимо сохранять спокойствие и оптимистичное состояние духа.

Под запретом находится любое зло, в том числе и на ментальном уровне: нельзя допускать плохих мыслей и пожеланий, даже если кажется, что их "адресат" по всем показателям заслуживает такого к себе отношения. Также нельзя нервничать, переживать, конфликтовать и ссориться, в общем, испытывать любые негативные эмоции – они могут нарушить гармонию Вселенной, а потому находятся под запретом звезд.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 января для Овнов

Велика вероятность серьезного продвижения в карьере или бизнесе: например, удастся получить должность своей мечты или заключить сделку, которую вы для себя без ложной скромности назовете "контрактом века".

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 января для Тельцов

Решив вложить деньги в какое-либо дело, прежде всего просчитайте все риски, которые возможны в данной ситуации: согласитесь, будет очень обидно вместо ожидаемой прибыли получить убыток.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 января для Близнецов

На работе постарайтесь не высовываться без крайней на то необходимости: попав на глаза начальству, вы можете получить задание, от которого остальные – по причине его бесперспективности – предпочли отказаться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 января для Раков

Постарайтесь не раздражаться по пустякам и уж тем более не обрушивать свое плохое настроение на тех, кто находится рядом: не стоит рисковать хорошими отношениями из-за мелочного повода.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 января для Львов

Людей, которые захотят "вывести" вас на негативные эмоции, будет предостаточно, поэтому, прежде чем выдать ожидаемую ими реакцию, сосчитайте до десяти – впоследствии поблагодарите себя за сдержанность.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 января для Дев

Любые документы, которые вы будете сегодня подписывать, должны быть не просто прочитаны, а изучены – вплоть до последней запятой: только так вы сможете быть уверенными в том, что не совершили ошибки.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 января для Весов

Посвятите нынешний день уходу за собственным домом: в преддверии выходных желательно навести идеальный порядок, убрав наконец-то все, что так или иначе имело отношение к ушедшим праздникам.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 января для Скорпионов

От негативных эмоций и пессимистических мыслей, которые могут одолевать вас сегодня, отвлечет любая умственная работа: заняв голову связанными с ней мыслями, вы и не вспомните о плохом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 января для Стрельцов

Лучшее средство от плохого настроения сегодня – впрочем, как и всегда – беседы в приятной обстановке – например, в уютном кафе – с любимыми вами людьми: любимыми, родными или друзьями.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 января для Козерогов

За важным и дельным советом необходимо обратиться к человеку, обладающему более солидным жизненным опытом, чем вы – например, родственнику или коллеге, который превосходит вас по возрасту.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 января для Водолеев

Конфликт, который может разгореться из-за любого пустяка – например, из-за банальной оговорки, способен на долгое время испортить отношения с близким человеком – постарайтесь этого не допустить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 января для Рыб

Получив предложение хорошо заработать, не приложив к этому особых усилий, хорошо подумайте, прежде чем отвечать согласием: скорее всего, вас хотят втянуть в авантюру, которая не принесет ничего, кроме убытков.

Читайте также: