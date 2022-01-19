Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя никому верить

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя никому верить

Символ этого лунного дня – паучья сеть, которая может затянуть любого человека, если он откажется быть внимательным и осторожным.

Символ этого лунного дня – паучья сеть, которая может затянуть любого человека, если он откажется быть внимательным и осторожным.

Время, когда нельзя никому верить на слово, идти на поводу у вызывающих сомнения и оказывающих давление людей. Необходимо отказаться от новых идей и предложений – они могут оказаться ошибкой, иллюзией и обманом. Также нежелательно кому-то что-то обещать – сдержать свое слово в силу самых разных причин, скорее всего, не удастся.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 января для Овнов

Противостоять плохому настроению, которое может сопутствовать вам с самого утра, необходимо при помощи активных и – желательно – позитивных действий, например, спорта или хобби, если оно связано с движением.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 января для Тельцов

От общения, к которому вас могут активно склонять окружающие вас люди, нужно уклоняться – ничего полезного для себя вы из этих разговоров не почерпнете, да и удовольствия от них, увы, не получите.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 января для Близнецов

Главное по отношению к близким людям – сдерживать свои эмоции: да, в какие-то моменты они могут быть невыносимы, но это родные вам люди, других у вас не будет, так что необходимо проявлять терпение.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 января для Раков

Не стоит обращать внимания на критические замечания, которые вы можете услышать в свой адрес: они будут свидетельствовать не о ваших недостатках, а о внутренних проблемах тех, кто их выскажет.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 января для Львов

От быстрой и несложной подработки, которую могут предложить вам сегодня, лучше отказаться – ничего, кроме суеты и пустых хлопот, она вам не принесет, и это – в лучшем случае.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 января для Дев

Необходимо отказаться от оформления финансовых документов любой сложности: скорее всего, они будут подписываться в спешке, из-за чего можно пропустить серьезную ошибку или опечатку.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 января для Весов

Важно отказаться от общения с токсичными людьми, которые, как назло, будут напрашиваться на разговоры: для того чтобы им отказать, годится любой – даже не самый уважительный – повод.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 января для Скорпионов

Столкнувшись с завистью кого-то из близких друзей, не торопитесь обижаться на этого человека и предавать его анафеме: попробуйте войти в его положение – конкуренцию с вами выдержит не каждый.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 января для Стрельцов

Ссору с близким человеком, которая вероятна в этот день, легко избежать: при первых же признаках того, что атмосфера накаляется, нужно перевести неприятный разговор в иную плоскость – это поможет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 января для Козерогов

Важных решений, касающихся личной жизни, в этот день лучше не принимать – легко ошибиться и привести отношения в тупик, выпутаться из которого будет не так просто, как кажется.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 января для Водолеев

Общение с людьми, которые вызывают у вас раздражение, необходимо сократить до минимума, хотя совсем отказаться от разговора вы, скорее всего, не сможете.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 января для Рыб

Особого внимания с вашей стороны потребуют самые уязвимые члены семьи – маленькие дети и пожилые родственники: постарайтесь провести с ними как можно больше времени.

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