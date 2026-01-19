Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака: день негативной космической энергетики

Растения в снегу на фоне неба / © www.credits

Она усугубит моральное состояние тех из нас, у кого и без этого существуют психологические проблемы: они станут чрезмерно впечатлительными и мнительными, что не лучшим образом отразится на их положении в обществе и отношениях с другими людьми.

В любой конфликтной ситуации необходимо подготовиться к необходимости постоять за себя, в противном случае можно будет потерпеть поражение даже на собственной — казалось бы, надежной — территории.

Овен

Организм –вследствие продолжительных праздников — потребует здорового образа жизни — правильного питания, занятий спортом, прогулок на свежем воздухе и отказа от спиртного и сигарет, не стоит ему в этом отказывать.

Телец

Необходимо избегать конфликтов с окружающими — произошедшая в этот день ссора может иметь самые неожиданные — и неприятные — последствия: в личной жизни может последовать развод, на работе — увольнение.

Близнецы

Нервный срыв, вероятный в этот день, может стать причиной серьезной депрессии — чтобы ее избежать, необходимо принять соответствующий меры — например, обратиться за помощью к толковому психоаналитику.

Рак

Хорошее время для продуктивного и результативного разговора с непосредственным начальством — выдвинув убедительные доводы, можно получить как новую должность, так и весомое повышение заработной платы.

Лев

Не стоит обращать внимание на слухи и сплетни, которые распространяют о вас недоброжелательно настроенные по отношению к вам люди: как известно, сколько бы собаки ни лаяли, караван все равно идет вперед.

Дева

Как бы сложно ни шло продвижение к важной профессиональной цели, нельзя сдаваться и идти на попятную: в какой-то момент — скорее всего, сегодня — откроется второе дыхание, которое значительно облегчит задачу.

Весы

Во избежание агрессивного отношения со стороны окружающих людей — как родных и близких, так и совершенно не знакомых — лучшее, что можно сделать в этот день, свести любое общение к абсолютному минимуму.

Скорпион

Из любого замечания, услышанного в этот день от окружающих вас людей, можно сделать важные выводы, которые — правда, со временем — изменят жизнь к лучшему — главное, не воспринимать чужую критику в штыки.

Стрелец

Результаты работы представителей знака могут показаться им неудовлетворительными, что может вызвать недовольство своими профессиональными способностями — не стоит спешить с такой оценкой.

Козерог

Не рекомендуется слушать досужие сплетни и, уж тем более, участвовать в обсуждении других людей — узнав об этом, они, скорее всего, обидятся и затаят зло, что в результате может иметь непредсказуемые последствия.

Водолей

Главное, что нужно сделать в этот день — составить подробный план и скрупулезно его придерживаться, в противном случае можно нарушить закономерный порядок вещей и попасть в жесткий цейтнот.

Рыбы

Чтобы эмоции не накрыли представителей знака с головой, необходимо найти занятие, которое позволит отвлечься от внешних раздражителей — например, своим хобби — в данном случае его можно считать медитацией.

