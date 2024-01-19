Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака: день удачный для общения

Правда, для того, чтобы получить желаемый результат, необходимо будет потрудиться – даром никто ничего не получит. Время также очень удачно для общения, особенно это касается близких людей – друзей и родственников. Оно принесет не только удовольствие, но и пользу: совет, который даст кто-то из них, поможет найти ответ на важный вопрос.

Овен

День – благо, он выходной – необходимо желательно посвятить детям, чтобы потом не выяснилось, что они выросли без внимания родителей, а тем, у кого их пока нет, нужна вспомнить о пожилых родственниках.

Телец

За какое бы дело вы ни взялись – с учетом выходного можно предположить, что оно будет касаться решения бытовых вопросов, самое главное – верить в себя: помните, что вы справитесь с любым вызовом.

Близнецы

День придется посвятить подтягиванию рабочих хвостов, которые вы перенесли с будних дней на выходные, но не сделав этого, вы сломаете график следующей недели и не сможете сделать все запланированное.

Рак

День благоприятен для доведения до ума домашних дел, которые по какой-то причине было отложено вами на потом, пришла пора либо – наконец-то! – завершить их, либо забыть об этих "недоделках" навсегда.

Лев

День принесет вам максимальное количество положительных эмоций, но – с одним условием: каким бы ни было сегодня ваше настроение – не замыкайтесь в себе: постарайтесь как можно больше общаться с людьми.

Дева

Не стоит лезть со своими советами к тем, кто вас о них не просит: даже если вы действительно будете лучше знать, как поступить в данном случае, дайте человеку самому определиться с тем, что он хочет получить в результате.

Весы

Время благоприятно для серьезного разговора с близким человеком: похоже, пора отодвинуть в сторону обиды и обсудить все существующие между вами проблемы – скорее всего, они испарятся у вас на глазах.

Скорпион

На этот день можно планировать любые мероприятия, связанные с родными и друзьями: можно назначать встречи, устраивать совместные прогулки, ходить в кино и театр и просто устраивать семейные посиделки.

Стрелец

Для плохого настроения, которое может "накрыть" вас с самого утра, не существует реальных оснований, поэтому желательно отбросить все плохое и настроиться на позитив, например, занявшись своим хобби.

Козерог

Не стоит противиться желанию делать добрые дела, даже если кто-то из близких будет убеждать вас в их нецелесообразности – дескать, вы не солнце – всех не обогреете: действуйте так, как подсказывает внутренний голос.

Водолей

Велика вероятность неожиданных – и очень приятных – событий в личной жизни: поскольку существует масса вариантов развития сюжета, подготовиться ко всем невозможно – остается только ждать.

Рыбы

Не стоит верить на слово человеку, которого вы видите впервые в жизни, даже если на первый взгляд он вызовет доверие. В этот день активизируются мошенники: не успеете оглянуться, как останетесь без денег.

Читайте также: