Гороскоп на 21-22 февраля для всех знаков Зодиака: дни, когда от финансовых операций лучше отказаться

Гороскоп на 21-22 февраля для всех знаков Зодиака: дни, когда от финансовых операций лучше отказаться

22-й лунный день, который продлится почти двое суток, благоприятен для получения нового образования, обретения и передачи опыта.

Можно подавать документы на поступление в высшие и средние учебные заведения, записываться на курсы и тренинги, которые сделают каждого, кто станет обладателем новых знаний и навыков, недостижимым для конкурентов. Тем не менее от торговых и финансовых операций сегодня лучше отказаться, а встречи с деловыми партнерами перенести на другое время.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21-22 февраля для Овнов

Хозяйственный и бытовые хлопоты, которые вы долгое время откладывали на потом, сегодня выйдут на первый план: наведение порядка и создание уюта в собственном доме терапевтические скажется на состоянии духа.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21-22 февраля для Тельцов

Решая важную профессиональную задачу, не стоит рыться в поисках ответа на нее в справочниках и на интернет-сайтах, достаточно обратиться к своей памяти – с чем-то подобным вы когда-то уже сталкивались.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21-22 февраля для Близнецов

Не стоит заниматься улаживанием чужих проблем: во-первых, вы не сможете этого сделать, а во-вторых, отвлечетесь от решения собственных вопросов, которые гораздо важнее – как для вас, так и для ваших близких.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21-22 февраля для Раков

Лгать близким людям не стоит никогда, но сегодня – особенно: брешь, которую проделает в отношениях ваша нечестность, придется "залатывать" долгое время, а возможно, это не удастся сделать никогда.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21-22 февраля для Львов

Важные дела, которые сегодня не будут иметь даже малейшего шанса на реализацию, лучше заменить рутинной и монотонной работой – ее ведь тоже нужно когда-то сделать, так почему не сегодня?

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21-22 февраля для Дев

День благоприятен для того, чтобы поставить точки над "и" в отношениях с людьми, с которыми вы давно балансируете на грани разрыва, после чего нужно будет либо помириться, либо окончательно расстаться с ними.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21-22 февраля для Весов

Запоминайте все, что сегодня будут говорить вам окружающие: впоследствии, тщательно проанализировав их слова и сопоставив детали, вы сможете сделать важный вывод об их к вам отношении.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21-22 февраля для Скорпионов

Сочувствие к человеку из вашего окружения, который действительно в нем нуждается, обязательно должно быть действенным – в противном случае ничего, кроме энергетического ущерба, оно вам не принесет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21-22 февраля для Стрельцов

Не стоит отталкивать человека, который сегодня может обратиться к вам за помощью: доброе дело обязательно вернется сторицей, да и настроение в душе после него воцарится светлое и приятное.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21-22 февраля для Козерогов

Сохраняя в тайне от окружающих подробности совместной жизни, постарайтесь сегодня поменьше общаться с окружающими вас людьми – велика вероятность ненароком выдать свои секреты.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21-22 февраля для Водолеев

Сегодня важно избегать физической активности – прежде всего нужно отказаться от занятий экстремальными видами, поскольку это чревато травмами, поэтому важно поберечься.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21-22 февраля для Рыб

Нельзя упускать возможность узнать что-то новое, даже если сделать это придется путем самообразования – уже завтра информация, которую вы запишите себе в актив, пригодится вам в работе.

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