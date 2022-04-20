Гороскоп на 21 апреля для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для начала проектов

Гороскоп на 21 апреля для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для начала проектов

День благоприятен для любых – в том числе и самых смелых – профессиональных и финансовых проектов.

Подготовка к работе, которая наверняка была продолжительной и тщательной, в это время должна завершиться активными действиями, которые обязательно увенчаются ожидаемым – высоким – результатом. Важно также уделить максимум внимания близким людям, которых в это время обязательно поддержать – как добрым словом, так и делом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 апреля для Овнов

В этот день вы поймете, что жизнь – пусть и не так быстро, как вам бы того хотелось – меняется к лучшему, первые признаки этого процесса, которые станут явными, внушат оптимизм и улучшат настроение.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 апреля для Тельцов

День благоприятен для анализа сложившейся ситуации и своей роли в ней – главное, проявить самокритичность, она поможет здраво и объективно оценить все нужные факторы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 апреля для Близнецов

Девиз "цель оправдывает средства" считают аморальным, но для вас сегодня такая настойчивость – лучшая тактика, она позволит добиться желаемого результата, несмотря ни на какие препятствия.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 апреля для Раков

Вам сегодня стоит помнить о том, что работа – не волк, и в лес не убежит, нужно заняться собой – причем речь идет как о физическом, так и о моральном уровне – внутренний комфорт важен на любом из них.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 апреля для Львов

Воплощение в жизнь новых идей может быть связано с определенной долей риска, но опасаться этого не стоит – во-первых, он будет минимальным, а во-вторых, очень быстро себя оправдает.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 апреля для Дев

Приступая к воплощению новой идеи, обязательно продумайте все детали – будет обидно, если в самый важный – решительный – момент на пути возникнет неожиданное, а потому досадное препятствие.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 апреля для Весов

Метания из стороны в сторону, которые присущи вам в любых жизненных ситуациях, помешают почувствовать себя счастливыми – постарайтесь остановить "внутренний маятник" и обрести душевное равновесие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 апреля для Скорпионов

Добиться желаемого результата смогут только те представители знака, которым удастся определиться с приоритетами и выбрать именно ту цель, которая отвечает их собственным, а не чужим желаниям.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 апреля для Стрельцов

Нынешний день предоставит вам массу возможностей, которыми непременно нужно воспользоваться – нельзя упускать то, что судьба сама дает вам в руки, такое пренебрежение может ее обидеть.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 апреля для Козерогов

День благоприятен для серьезного разговора с начальством – в этот день оно с легкостью пойдет вам навстречу, даже если вы попросите новую должность или серьезное повышение заработной платы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 апреля для Водолеев

В этот день вам часто будет казаться, что вы стали счастливым обладателем волшебной палочки – многие проблемы, считавшиеся до сих пор неразрешимыми, уладятся легко – как будто бы сами собой.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 апреля для Рыб

Время благоприятно для любых финансовых операций – прежде всего возвращения старых долгов: так, вам могут выплатить гонорар, на который вы давно махнули рукой, вам удастся найти ему достойное применение.

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