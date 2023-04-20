Гороскоп на 21 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда можно переходить к конкретным действиям 

День, когда можно постепенно начинать действовать, переходя от составления планов к конкретным действиям.
Лучше всего для этого подходит вторая половина дня, когда к намерениям сделать что-то важное и полезное присоединится и возможность – в виде появления физических сил. Сегодня также можно задавать окружающим любые – разумеется, максимально тактичные – вопросы, они дадут на них правдивые ответы и полезные советы.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 21 апреля для Овнов
На работе желательно сосредоточиться на начатых ранее, но пока еще не завершенных по какой-то причине делах, приступать к реализации новых не стоит – успехом они не увенчаются.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 21 апреля для Тельцов
Романтические свидания и встречи с друзьями рекомендуется перенести на другой день – отсутствие взаимопонимания может стать причиной как мелких ссор, так и серьезных размолвок.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 21 апреля для Близнецов
Сегодня, как и всегда, плохое настроение ни в коем случае нельзя срывать на окружающих людях – ни посторонних, случайно подвернувшихся под руку, ни тем более родных, беззащитных перед вашей агрессией.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 21 апреля для Раков
Звезды советуют вам обращать внимание на знаки, которые будут посылать вам высшие силы: даже случайно услышанная на улице фраза может подсказать вам, как поступать в важной жизненной ситуации.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 21 апреля для Львов
Критику, услышанную в этот день, не стоит принимать близко к сердцу: скорее всего, она будет продиктована не объективными, а субъективными соображениями критикующего – проще говоря, завистью.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 21 апреля для Дев
Почувствовав, что вас одолевают грустные мысли, переключитесь на занятие, которое поможет отвлечься – лучше всего, если оно будет связано с физическими усилиями: например, устройте в доме уборку.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 21 апреля для Весов
Как бы вам ни хотелось посвятить день домашним хлопотам, откажитесь от этой идеи, поскольку все будет валиться из рук, и желаемого результата – идеального порядка – вы все равно не получите.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 21 апреля для Скорпионов
Энергию, обладателем которой вы станете сегодня, нужно направить на работу, а не на выяснение отношений с окружающими: огонь ссоры, начавшейся в этот день, очень трудно будет "загасить".
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 21 апреля для Стрельцов
Чем больше удовольствия вы сегодня получите от жизни, тем лучше, причем не только для вас, но и для тех, кто находится рядом, поэтому постарайтесь ни в чем себе не отказывать – наслаждайтесь жизнью по максимуму.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 21 апреля для Козерогов
Дайте шанс человеку, с которым вы некоторое время назад расстались почти врагами, исправить ситуацию: вполне возможно, что он осознал свою ошибку и искренне хочет помириться.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 21 апреля для Водолеев
От активных действий представителям вашего знака сегодня лучше отказаться – желаемого результата они все равно не принесут, так зачем тратить время и силы зря – лучше отдохнуть.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 21 апреля для Рыб
Займитесь составлением плана на будущее: сегодня вам удастся отделить истинные цели от мнимых, а заодно и разработать правильную и эффективную стратегию их достижения.
Читайте также:
- Белая Луна в Овне с 13 апреля по 12 ноября 2023 года: что на ждет в это время
- Что такое возвращение Сатурна и как оно влияет на наши жизни
- Солнечное затмение в Овне 20 апреля 2023 года: что нас ждет в это время