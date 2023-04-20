Гороскоп на 21 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда можно переходить к конкретным действиям 

День, когда можно постепенно начинать действовать, переходя от составления планов к конкретным действиям.

Лучше всего для этого подходит вторая половина дня, когда к намерениям сделать что-то важное и полезное присоединится и возможность – в виде появления физических сил. Сегодня также можно задавать окружающим любые – разумеется, максимально тактичные – вопросы, они дадут на них правдивые ответы и полезные советы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 апреля для Овнов

На работе желательно сосредоточиться на начатых ранее, но пока еще не завершенных по какой-то причине делах, приступать к реализации новых не стоит – успехом они не увенчаются.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 апреля для Тельцов

Романтические свидания и встречи с друзьями рекомендуется перенести на другой день – отсутствие взаимопонимания может стать причиной как мелких ссор, так и серьезных размолвок.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 апреля для Близнецов

Сегодня, как и всегда, плохое настроение ни в коем случае нельзя срывать на окружающих людях – ни посторонних, случайно подвернувшихся под руку, ни тем более родных, беззащитных перед вашей агрессией.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 апреля для Раков

Звезды советуют вам обращать внимание на знаки, которые будут посылать вам высшие силы: даже случайно услышанная на улице фраза может подсказать вам, как поступать в важной жизненной ситуации.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 апреля для Львов

Критику, услышанную в этот день, не стоит принимать близко к сердцу: скорее всего, она будет продиктована не объективными, а субъективными соображениями критикующего – проще говоря, завистью.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 апреля для Дев

Почувствовав, что вас одолевают грустные мысли, переключитесь на занятие, которое поможет отвлечься – лучше всего, если оно будет связано с физическими усилиями: например, устройте в доме уборку.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 апреля для Весов

Как бы вам ни хотелось посвятить день домашним хлопотам, откажитесь от этой идеи, поскольку все будет валиться из рук, и желаемого результата – идеального порядка – вы все равно не получите.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 апреля для Скорпионов

Энергию, обладателем которой вы станете сегодня, нужно направить на работу, а не на выяснение отношений с окружающими: огонь ссоры, начавшейся в этот день, очень трудно будет "загасить".

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 апреля для Стрельцов

Чем больше удовольствия вы сегодня получите от жизни, тем лучше, причем не только для вас, но и для тех, кто находится рядом, поэтому постарайтесь ни в чем себе не отказывать – наслаждайтесь жизнью по максимуму.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 апреля для Козерогов

Дайте шанс человеку, с которым вы некоторое время назад расстались почти врагами, исправить ситуацию: вполне возможно, что он осознал свою ошибку и искренне хочет помириться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 апреля для Водолеев

От активных действий представителям вашего знака сегодня лучше отказаться – желаемого результата они все равно не принесут, так зачем тратить время и силы зря – лучше отдохнуть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 апреля для Рыб

Займитесь составлением плана на будущее: сегодня вам удастся отделить истинные цели от мнимых, а заодно и разработать правильную и эффективную стратегию их достижения.

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