Гороскоп на 21 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда удача будет сопутствовать всем

День, когда удача будет сопутствовать всем, но только в случае активных действий – с неба на голову ничего не упадет.

Мощный поток космической энергии сделает людей не только невероятно трудоспособными, но и креативными: идеи, которые придут в голову в это время, позволят решить любую – даже самую труднопроходимую – профессиональную задачу, не стоит упускать такой удачный шанс

Овен

Если у вас есть повод для праздника, можно устроить скромную и нешумную вечеринку для друзей, а вот от оформления отношений с любимым человеком – помолвки или заключения брака – в этот день лучше отказаться.

Телец

Можно – и нужно! – покупать вещи, приобретение которых давно стоит на повестке дня: сегодня удастся найти нужное по хорошей цене, а служить оно будет насколько долго, настолько безупречно.

Близнецы

Тем представителям знака, которые давно хотели наладить отношения с некогда дорогим им человеком, нужно перестать мечтать и начать действовать – например, просто позвонить и поговорить с ним.

Рак

Вы не любите решительных действий – они нарушают ваше душевное равновесие, но сегодня без них никак не обойтись: только совершив серьезный поступок, можно будет изменить у лучшему личную жизнь.

Лев

День, когда можно переходить от слов к делу, причем не столько в профессиональном, сколько в личном плане: если любите человека, который вас не замечает, действуйте – привлекайте к себе его внимание.

Дева

День благоприятен для решения любых финансовых вопросов, поэтому, если существует такая необходимость, нужно действовать, не откладывая на потом – уже завра обстоятельства изменятся, и не лучшим образом.

Весы

Поставленной цели смогут достичь только те, кто будет уверен в своих силах на все сто процентов: малейшее сомнение – и дело можно считать проваленным, так что верьте в себя, тогда и действовать будет легко.

Скорпион

Сегодня важно позаботиться не о других, а о себе: вспомните, как давно вы отдыхали– организм с благодарностью откликнется на уход за ним: например, на прогулки или занятия спортом на свежем воздухе.

Стрелец

Агрессивных и неадекватных людей сегодня – впрочем, как и всегда – лучше обходить стороной, в противном случае можно стать невольным участником конфликта, который ни к чему хорошему не приведет.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют вам перестать тратить время на сомнения и начать действовать: почему бы нам – наконец-то! – не признаться любимому человеку в чувствах, которые вы давно к нему испытываете?

Водолей

День, когда любая хозяйственная работа будет ладиться, поэтому на нее не придется тратить много времени – вторую половину дня можно посвятить отдыху, причем, чем активнее он будет, тем лучше.

Рыбы

Столкнувшись с непонятной для вас ситуацией, не стараясь разгадать загадку самостоятельно – позвольте ей разрешиться без вашего личного вмешательства, а сами понаблюдайте за этим процессом со стороны.

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