Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: день, когда активные действия нежелательны

Нынешний день – несмотря на начало недели – не лучшее время для активных действий, поэтому от них лучше отказаться.
Но и праздное времяпрепровождение звезды не приветствуют: на их взгляд, свободное время при ничем не занятых голове и руках может привести к недовольству своим достижениями – как в профессиональном, так и в личном отношении. Можно – и нужно – составлять планы на будущее: удастся выбрать единственно верные цели, на достижении которых необходимо сосредоточиться в ближайшее время.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 21 августа для Овнов
В течение дня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы наладить давно разрушенные отношения с родными, друзьями или коллегами – сегодня они охотно пойдут вам навстречу в плане примирения.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 21 августа для Тельцов
День, когда особенно внимательно нужно относиться к голосу интуиции, особенно в том, что будет касаться вашего здоровья: прислушивайтесь к сигналам, которые будет подавать организм, и сделать выводы.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 21 августа для Близнецов
День благоприятен как для работы, так и для отдыха: более результативным окажется утреннее время, на которое необходимо запланировать все особо важные дела, а после обеда можно будет отдохнуть.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 21 августа для Раков
Главное сегодня – не лениться: сделав свою работу качественно и вовремя, вы сможете наилучшим образом презентовать себя перед начальством и, как следствие, получить приятные бонусы – как моральные, так и материальные.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 21 августа для Львов
Не самый лучший день для работы – желательно провести его со своей семьей, общаясь с родителями и детьми: если избежать профессиональной деятельности не удастся, займитесь не самыми важными проектами.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 21 августа для Дев
Ответ на интересующий вас вопрос придет сам собой – как будто бы снизойдет сверху, поэтому не стоит целый день ломать над ним голову – лучше сосредоточиться на работе, которую за вас никто не сделает.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 21 августа для Весов
Несмотря на то, что нынешний день имеет статус буднего, представителям вашего знака желательно посвятить его отдыху: похоже, ваши силы уже на исходе, самое время их восстановить.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 21 августа для Скорпионов
Не игнорируйте знаки, которые будет посылать вам Вселенная, даже если будет казаться, что вы вполне можете обойтись без ее предупреждений: это как раз тот случай, о котором говорят: предупрежден, значит, вооружен.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 21 августа для Стрельцов
Сегодня окружающие вас люди могут открыться с самой неожиданной – и не всегда приятной – стороны: будьте внимательны к их словам и, особенно делам – очень важно сделать этот вывод сейчас, а не позже.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 21 августа для Козерогов
Эмоциональность – не ваш конек, поэтому сегодня – впрочем, и в любой другой день – вам нужно держать себя в руках, в противном случае рискуете наломать серьезных дров, разгребать которые придется долго.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 21 августа для Водолеев
Не стоит ревновать любимого человека и выяснять с ним отношения, даже если для разговора есть весомый повод: сегодня не стоит нарушать существующую между вами гармонию чувств.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 21 августа для Рыб
Можно подписывать договора и заключать сделки, особенно если они рассчитаны на длительную перспективу – удача, прежде всего, финансовая, будет сопутствовать воплощению в жизнь любого проекта.
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на август 2023 года для всех 12 знаков
- Кармические Лунные узлы в Овне и Весах с 18 июля 2023 до 12 января 2025: что принесет этот период
- У кого снесет крышу от любви в августе-2023: астролог назвал три знака Зодиака