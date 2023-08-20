Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: день, когда активные действия нежелательны

Нынешний день – несмотря на начало недели – не лучшее время для активных действий, поэтому от них лучше отказаться.

Но и праздное времяпрепровождение звезды не приветствуют: на их взгляд, свободное время при ничем не занятых голове и руках может привести к недовольству своим достижениями – как в профессиональном, так и в личном отношении. Можно – и нужно – составлять планы на будущее: удастся выбрать единственно верные цели, на достижении которых необходимо сосредоточиться в ближайшее время.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 августа для Овнов

В течение дня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы наладить давно разрушенные отношения с родными, друзьями или коллегами – сегодня они охотно пойдут вам навстречу в плане примирения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 августа для Тельцов

День, когда особенно внимательно нужно относиться к голосу интуиции, особенно в том, что будет касаться вашего здоровья: прислушивайтесь к сигналам, которые будет подавать организм, и сделать выводы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 августа для Близнецов

День благоприятен как для работы, так и для отдыха: более результативным окажется утреннее время, на которое необходимо запланировать все особо важные дела, а после обеда можно будет отдохнуть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 августа для Раков

Главное сегодня – не лениться: сделав свою работу качественно и вовремя, вы сможете наилучшим образом презентовать себя перед начальством и, как следствие, получить приятные бонусы – как моральные, так и материальные.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 августа для Львов

Не самый лучший день для работы – желательно провести его со своей семьей, общаясь с родителями и детьми: если избежать профессиональной деятельности не удастся, займитесь не самыми важными проектами.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 августа для Дев

Ответ на интересующий вас вопрос придет сам собой – как будто бы снизойдет сверху, поэтому не стоит целый день ломать над ним голову – лучше сосредоточиться на работе, которую за вас никто не сделает.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 августа для Весов

Несмотря на то, что нынешний день имеет статус буднего, представителям вашего знака желательно посвятить его отдыху: похоже, ваши силы уже на исходе, самое время их восстановить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 августа для Скорпионов

Не игнорируйте знаки, которые будет посылать вам Вселенная, даже если будет казаться, что вы вполне можете обойтись без ее предупреждений: это как раз тот случай, о котором говорят: предупрежден, значит, вооружен.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 августа для Стрельцов

Сегодня окружающие вас люди могут открыться с самой неожиданной – и не всегда приятной – стороны: будьте внимательны к их словам и, особенно делам – очень важно сделать этот вывод сейчас, а не позже.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 августа для Козерогов

Эмоциональность – не ваш конек, поэтому сегодня – впрочем, и в любой другой день – вам нужно держать себя в руках, в противном случае рискуете наломать серьезных дров, разгребать которые придется долго.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 августа для Водолеев

Не стоит ревновать любимого человека и выяснять с ним отношения, даже если для разговора есть весомый повод: сегодня не стоит нарушать существующую между вами гармонию чувств.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 августа для Рыб

Можно подписывать договора и заключать сделки, особенно если они рассчитаны на длительную перспективу – удача, прежде всего, финансовая, будет сопутствовать воплощению в жизнь любого проекта.

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