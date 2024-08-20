Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: день, когда легко попасть по чужое влияние

День, когда легко попасть по чужое влияние и, действуя согласно советам или указаниям окружающих, поступить совсем не так, как вы хотели.

Чтобы впоследствии не жалеть о том, что дали слабину и подчинились чьей-то воле, необходимо на своем, даже если друзья и знакомые дружно будут убеждать нас в том, что мы заблуждаемся, а все их увещевания – исключительно нам во благо. Помните, что решения, которые мы принимаем – а, значит, победа или ответственность за них – лежит только на нас.

Овен

Не стоит обвинять окружающих в своих ошибках и промахах – это будет несправедливо по отношению к ним, лучше подумать о том, как исправить ситуацию, в которую вы, сами того не желая, попали.

Телец

Ваше влияние на людей в это время окажется в буквальном смысле слова магическим: нескольких предложений будет достаточно, чтобы убедить в своей правоте даже самого несговорчивого оппонента.

Близнецы

Вас сегодня ждут не самые приятные открытия: окажется, что люди, которые прикидываются друзьями, на самом деле используют ваши профессиональные успехи, чтобы паразитировать на них – точнее, на вас

Рак

В этот день все будет валиться у вас из рук, так что работу над серьезными лучше отложить, пока же заняться незначительными делами, которые, к тому же, можно будет легко, и, сто очень важно, быстро завершить.

Лев

Какую бы цель – прежде всего, профессиональную – вы сегодня пред собой ни поставили, не допускайте нечестных способов достижения цели – впоследствии это может отразиться на вашем авторитете не лучшим образом.

Дева

Успешной работе может помешать вызванный переутомлением упадок сил: пополнить дефицит энергии поможет отдых на природе или искусство – вечером желательно отправиться в ближайший парк или в театр.

Весы

Общение с окружающими может стать источником отрицательных эмоций, поэтому, по возможности, нужно избегать их общества или хотя бы общаться исключительно на нейтральные темы – например, о природе и погоде.

Скорпион

Нежелание что-либо делать, да и вообще остаться в родных стенах на любимом диване, придется преодолеть волевым усилием: вне дома с вами может произойти приятное происшествие – не упустите свой шанс.

Стрелец

Залог успеха наступающего дня в том, чтобы с самого утра тщательно его распланировать: скрупулезно следуя пунктам своего списка – не отставая и не забегая вперед – вы успеете гораздо больше, чем обычно.

Козерог

В этот день вы будете красноречивы и убедительны и сможете склонить на свою сторону даже самых скептически настроенных абонентов – непременно воспользуйтесь таким удачным для вас обстоятельством.

Водолей

Первую половину дня можно будет потратить на раскачку, но во вторую необходимо мобилизоваться и осуществить все задуманное, не откладывая неотложные дела в долгий ящик.

Рыбы

Не стоит рефлексировать и терзать себя мыслями о том, что вы сделали не так: либо исправьте ошибки, либо – если по какой-то причине это невозможно – забудьте о содеянном и думайте не о прошлом, а о будущем.

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