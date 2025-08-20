Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя допускать завистливых мыслей

Гороскоп на 21 августа

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Важно быть максимально осторожными в общении: не стоит обижать людей, даже если кажется, что они этого заслуживают. Нельзя допускать не только плохих действий, но и неблаговидных или завистливых мыслей. Это также хорошее время для работ на земле — от уборки урожая до начала строительства дачи или загородного коттеджа.

Овен

Провокации со стороны недоброжелателей могут стать своеобразной полосой препятствий, которую надо пройти без потерь, что можно сделать, равнодушно реагируя на чужую неадекватность и агрессию.

Телец

День благоприятен для любых операций с недвижимостью: можно не только покупать и продавать, но и обменивать земельные участки, дома и квартиры — в любом случае результат окажется лучше самых смелых ожиданий.

Близнецы

Сохранять хорошее настроение, учитывая большое количество желающих его испортить, будет сложно, но возможно, а также необходимо — пессимистический взгляд на мир плохо отразиться на работе и личной жизни.

Рак

Представителям вашего знака категорически не рекомендуется сплетничать и рабочем коллективе: вы не умеете этого делать, поэтому последствия могут оказаться непредсказуемыми — вплоть до увольнения.

Лев

Несмотря на занятость, постарайтесь найти время для общения с пожилыми родственниками или ушедшими на пенсию учителями и коллегами– в последнее время они страдают от отсутствия внимания с вашей стороны.

Дева

День благоприятен для любых дел, но особенно — для деловых и финансовых операций: оформленные сегодня сделки и договора уже в самом скором времени принесут солидные материальные дивиденды.

Весы

День, несмотря на его будний статус, рекомендуется провести в состоянии покоя –возникшее напряжение необходимо снимать любым способом, но оптимальным станут занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

Скорпион

Взаимопонимание между вами и деловыми партнерами выйдет на уровень, который позволит затрагивать в переговорах самые острые темы, главное — не упустить удачный шанс решить важные и сложные задачи.

Стрелец

Самое важное в этот день — осознать, что у вас есть надежный тыл в виде родительской семьи, старых и надежных друзей или любимого человека — с такой поддержкой вам будет по силам любое — даже очень сложное — дело.

Козерог

Нынешний день — как и любой другой — рекомендуется посвятить работе, а вот вечер — друзьям, особенно тем, кого вы давно не видели: пообщавшись с ними, вы почувствуете мощный прилив положительной энергии.

Водолей

Конфликты с окружающими людьми могут не самым лучшим образом сказаться на настроении и, как следствие, трудоспособности, поэтому важно старательно их избегать, игнорируя чужой недружественные выпады.

Рыбы

Необходимо максимально дистанцироваться от негатива, особенно если он не будет касаться лично вас: новости по телевидению и в интернете, а заодно и сплетни лучше исключить из жизни хотя бы на один день.

