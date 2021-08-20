Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: день повышенной активности

День повышенной активности, когда от размышлений и раскачки можно, наконец, перейти к решительным действиям.
Все, над чем мы долго думали и что тщательно и скрупулезно готовили, удастся выполнить с блеском, а вот на экспромты и импровизации лучше не рассчитывать – успехом они не увенчаются, оставив сожаления о даром потраченном времени и силах.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 21 августа для Овнов
Не стоит долго раздумывать над каждым своим поступком: сегодня судьба и жизнь будут благоволить тем, кто умеет действовать быстро и решительно, не тратя времени на раскачку.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 21 августа для Тельцов
День может стать началом кардинальным перемен, к которым необходимо быть морально готовым, в противном случае события этого времени могут застать вас врасплох.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 21 августа для Близнецов
Несмотря на то, что обстоятельства сегодня сложатся благоприятно для самых разных дел, на манну небесную надеяться не приходится – чтобы что-то получить, придется потрудиться.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 21 августа для Раков
Ни в коем случае нельзя позволять плохому настроению, которое может накрывать вас в этот день, перерасти в депрессию – она может оказаться серьезной и затянуться надолго.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 21 августа для Львов
День не подходит для финансовых операций любого – даже незначительного – масштаба: велик риск мошенничества, поэтому любые действия такого характера необходимо отложить на несколько дней.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 21 августа для Дев
День одинаково благоприятен как для умственной, так и для физической – прежде всего домашней – работы, поэтому необходимо выбрать, что для вас сейчас важнее, и действовать в этом направлении.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 21 августа для Весов
В этот день под любым благовидным предлогом необходимо ограничить общение с близкими людьми – велик риск в запале припомнить былые обиды, наговорить лишнего и всерьез поссориться.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 21 августа для Скорпионов
Деньги, полученные в этот день, необходимо потратить на что-то полезное для жизни или работы – например, купить варочную поверхность взамен старой или компьютер нового поколения.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 21 августа для Стрельцов
Не стоит принимать на свой счет резкие слова и двусмысленные шутки, которые позволят себе окружающие: вряд ли они будут направлены против вас – их скажут по недомыслию.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 21 августа для Козерогов
Сегодня у вас могут обостриться хронические заболевания – в таком случае нельзя заниматься самолечением, принимая широко разрекламированные лекарства, рекомендуется сразу же обратиться к врачу.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 21 августа для Водолеев
Принимая важное решение, "посоветуйтесь" со своим внутренним голосом – в отличие от разума, который будет выстраивать в длинную цепочку логические доводы, он сразу увидит корень проблемы.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 21 августа для Рыб
Важно помнить, что вылетевшее невзначай слово может испортить отношения даже с самым близким человеком, так что важно сначала несколько раз хорошо подумать и только потом – говорить.
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