Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: день повышенной активности

Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: день повышенной активности

День повышенной активности, когда от размышлений и раскачки можно, наконец, перейти к решительным действиям.

Все, над чем мы долго думали и что тщательно и скрупулезно готовили, удастся выполнить с блеском, а вот на экспромты и импровизации лучше не рассчитывать – успехом они не увенчаются, оставив сожаления о даром потраченном времени и силах.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 21 августа для Овнов

Не стоит долго раздумывать над каждым своим поступком: сегодня судьба и жизнь будут благоволить тем, кто умеет действовать быстро и решительно, не тратя времени на раскачку.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 21 августа для Тельцов

День может стать началом кардинальным перемен, к которым необходимо быть морально готовым, в противном случае события этого времени могут застать вас врасплох.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 21 августа для Близнецов

Несмотря на то, что обстоятельства сегодня сложатся благоприятно для самых разных дел, на манну небесную надеяться не приходится – чтобы что-то получить, придется потрудиться.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 21 августа для Раков

Ни в коем случае нельзя позволять плохому настроению, которое может накрывать вас в этот день, перерасти в депрессию – она может оказаться серьезной и затянуться надолго.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 21 августа для Львов

День не подходит для финансовых операций любого – даже незначительного – масштаба: велик риск мошенничества, поэтому любые действия такого характера необходимо отложить на несколько дней.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 21 августа для Дев

День одинаково благоприятен как для умственной, так и для физической – прежде всего домашней – работы, поэтому необходимо выбрать, что для вас сейчас важнее, и действовать в этом направлении.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 21 августа для Весов

В этот день под любым благовидным предлогом необходимо ограничить общение с близкими людьми – велик риск в запале припомнить былые обиды, наговорить лишнего и всерьез поссориться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 21 августа для Скорпионов

Деньги, полученные в этот день, необходимо потратить на что-то полезное для жизни или работы – например, купить варочную поверхность взамен старой или компьютер нового поколения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 21 августа для Стрельцов

Не стоит принимать на свой счет резкие слова и двусмысленные шутки, которые позволят себе окружающие: вряд ли они будут направлены против вас – их скажут по недомыслию.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 21 августа для Козерогов

Сегодня у вас могут обостриться хронические заболевания – в таком случае нельзя заниматься самолечением, принимая широко разрекламированные лекарства, рекомендуется сразу же обратиться к врачу.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 21 августа для Водолеев

Принимая важное решение, "посоветуйтесь" со своим внутренним голосом – в отличие от разума, который будет выстраивать в длинную цепочку логические доводы, он сразу увидит корень проблемы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 21 августа для Рыб

Важно помнить, что вылетевшее невзначай слово может испортить отношения даже с самым близким человеком, так что важно сначала несколько раз хорошо подумать и только потом – говорить.

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