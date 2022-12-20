Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя размениваться на мелочи

День, когда нельзя размениваться на мелочи, нужно ставить перед собой только грандиозные цели.

Если выбрать их правильно, звезды позаботятся и о средствах, позволяющих их достичь, и о благоприятных обстоятельствах, которые сложатся как будто бы сами собой – без вмешательства человека. Впрочем, сегодня многие вопросы будут решаться как по мановению волшебной палочки – нужно принять этот факт, как чудо, не задумываясь над природой его происхождения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 декабря для Овнов

Не стоит биться головой об стену, стараясь решить проблему, которая досаждает вам в последнее время: звезды рекомендуют вам… отпустить ее, тогда все устроится самым неожиданным – и приятным для вас – образом.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 декабря для Тельцов

Несмотря на общий позитивный настрой дня, не стоит назначать на сегодняшний день важные деловые переговоры, если их целью является подписание серьезных документов – вряд ли вам удастся это сделать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 декабря для Близнецов

Звезды советуют представителям вашего знака снизить физическую активность: не стоит не только заниматься спортом, но и много ходить пешком – потраченные силы лучше приберечь для умственной работы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 декабря для Раков

Переживать по поводу событий, в сути которых не разобрались, – любимое занятие представителей вашего знака, в то время как все в результате окажется с точностью до наоборот – не плохо, а хорошо.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 декабря для Львов

Звезды не советуют вам набрасываться на работу, как голодному на еду: коэффициент вашего полезного действия сегодня будет крайне низким, поэтому звезды советуют обдумывать дела, а не заниматься ими.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 декабря для Дев

Выбирая дела на нынешний день, откажитесь от бытовых хлопот, все равно успешными они сегодня не станут: лучше займитесь рутиной, накопившейся на работе – вам удастся быстро подтянуть все "хвосты".

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 декабря для Весов

Эстетическое наслаждение, которое можно получить из самых разных источников – как от пейзажей в музее, так и от картин природы – поднимет вам не только настроение, но и уровень энергетики.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 декабря для Скорпионов

День, когда не стоит давать волю своим чувствам – какими бы – положительными или отрицательными – они ни были: в любом случае вы можете не совладать с собой и допустить серьезный промах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 декабря для Стрельцов

Столкнувшись с подлостью или предательством кого-то из окружающих вас людей, не стоит выяснять с ним отношения, все равно вы ничего не сможете ему доказать – просто выведите его за круг общения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 декабря для Козерогов

Если вам нужно обсудить с кем-то из родственников серьезный – например, жилищный – вопрос, лучшего времени не найти: сегодня вам удастся расставить все точки над "и", оставшись при этом в хороших отношениях.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 декабря для Водолеев

Будьте готовы к встрече с давним знакомым, который самым невероятным образом решит досаждающую вам проблему – не забудьте поблагодарить его за доброе и деятельное участие в вашей судьбе.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 декабря для Рыб

Определяясь с профессиональной задачей на сегодняшний день, ставьте планку как можно выше: дело в том, что вам в любом случае удастся ее преодолеть, и впоследствии вы пожалеете, что поскромничали.

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