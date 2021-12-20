Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно выбрать хорошее настроение

Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно выбрать хорошее настроение

День, когда, выбирая между хорошим и плохим настроением, главное, не остановиться на пессимизме и апатии.

Все, что произойдет в это время, будет иметь свои причины и следствия, поэтому не стоит оставлять без внимания события дня: добрые и хорошие будут свидетельствовать о том, что в прошлом вы все сделали правильно, плохие – расскажут о допущенных ранее ошибках.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 декабря для Овнов

Злом на зло не стоит отвечать всегда, но сегодня – особенно: если нет сил или возможностей сделать добро, лучше просто проигнорировать недружественные выпады.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 декабря для Тельцов

День благоприятен для любых финансовых операций: в любом случае вас ожидает прибыль, поэтому можно, не боясь подвохов и убытков, подписывать серьезные договоры.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 декабря для Близнецов

Нежелательно брать на себя чужие обязанности: задача, которую вам придется выполнять, может оказаться с подвохом – ошибка не лучшим образом скажется на вашем профессиональном авторитете.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 декабря для Раков

Сегодня особенно важно помнить, что фортуна – дама капризная: она любит упорных и настойчивых, поэтому необходимо продемонстрировать ей уверенность в себе и своих силах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 декабря для Львов

Близких нельзя обманывать никогда, но сегодня такой поступок может привести к серьезным последствиям: ложь очень скоро обнаружится, и близкий человек, скорее всего, вам этого не простит.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 декабря для Дев

Недомогание, которое вы можете почувствовать в этот день, будет обусловлено переутомлением – придется на время отложить все дела и как следует отдохнуть.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 декабря для Весов

Не стоит верить на слово тем, кого вы не знаете – они без зазрения совести могут вас обмануть, в результате вы потеряете не только крупную сумму денег, но и веру в людей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 декабря для Скорпионов

Улучшить отношения с людьми, которые обижены на вас, можно, делая им добро: на подсознательном уровне мы склонны доверять не словам, пусть даже и очень красивым, а делам.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 декабря для Стрельцов

Важное и необходимое умение посмотреть на себя со стороны – глазами окружающих людей – позволит сделать нужные выводы из побед и ошибок и, как следствие, изменить свою жизнь к лучшему.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 декабря для Козерогов

Намеченное на этот день свидание лучше перенести – даже незначительный спор на пустяковую тему неожиданно может перерасти в серьезную ссору, примириться после которой будет непросто.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 декабря для Водолеев

Испортить настроение может самое незначительное – но при этом неприятное – известие, поэтому сегодня лучше читать не новости на интернет-сайтах, а проверенные временем книги.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 декабря для Рыб

Важный жизненный выбор поможет сделать интуиция: взвешивая все за и против в пользу того или иного решения, необходимо прислушаться именно к ней – разум так и будет бестолково метаться туда-сюда.

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