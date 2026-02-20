Гороскоп на 21 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда любая задача окажется по плечу

Красные листья в инее / © Credits

Любая — даже очень сложная — задача окажется по плечу. Но только в том случае, если двигаться вперед, сметая все препятствия, возникающие на пути.

Нужно сосредоточиться на делах, которые действительно важны, и отбросить в сторону все мелкое и второстепенное.

Овен

Не стоит обращать внимания на настроение окружающих: из-за непостоянства окружающих людей уже завтра оно из плохого превратится в нормально, а затем и хорошее, а затраченные нервы вернуть будет нельзя.

Телец

Важно помнить о том, что сказанное по неосторожности слово обратно не вернешь, так что в этот день лучше молчать, тем говорить, если, конечно, вы дорожите отношениями с окружающими — особенно близкими — людьми.

Близнецы

Сегодня звезды не рекомендуют вам прислушиваться к замечаниям других людей, чего бы они ни касались — профессиональных, личной жизни или внешности, вряд ли они будут продиктованы добрыми намерениями.

Рак

В любой ситуации нужно двигаться только вперед — отступать по свойственным представителям вашего знака привычке вредно как для дела, так и для самооценки, которая в таком случае может серьезно пострадать.

Лев

Неровный эмоциональный фон нынешних лунных суток может стать причиной импульсивных, непродуманных и, как следствие, непредсказуемых поступков, за которые в самое ближайшее время придется пожалеть.

Дева

Заботясь о других, что во всех отношениях похвально, не стоит забывать о себе — день хорошо подходит для того, чтобы посетить салон красоты, прогуляться по магазинам, а вечером принять ванну с аромамаслами.

Весы

Возможно, работая над целым рядом важных для вас — профессиональных и бытовых — дел, вы, незаметно для себя, отклонились от намеченного вами изначально курса, но пока еще не поздно все проанализировать и исправить.

Скорпион

Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы нынешний день прошел впустую — его обязательно нужно наполнить домашними и хозяйственными делами, иначе впоследствии придется сожалеть об упущенных возможностях.

Стрелец

Девиз дня — «что посеешь, то и пожнешь»: чем больше удастся сделать в это время, пусть даже речь будет идти всего лишь о решении бытовых проблем и вопросов, тем более солидные дивиденды светят вам в ближайшем будущем.

Козерог

Расходовать силы, отпущенные природой в этот день, нужно максимально экономно, физическое и — особенно! — моральное перенапряжение может сказаться на организме не лучшим образом, и оно ответит вам недомоганием.

Водолей

Желательно обращать внимание на подсказки, которые будет в этот день посылать мироздание: так, если какое-то дело не ладится, значит, от него нужно отказаться, или хотя бы отложить на несколько дней.

Рыбы

День категорически не подходит для старта новых домашних и хозяйственных дел — скорее всего, они будут продвигаться с большими заминками, а в результате могут и вовсе закончиться полным фиаско.

