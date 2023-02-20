Гороскоп на 21 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда активность начнется после обеда

День, который – согласно подсказкам звезд – четко делится на две части, в которых космическая энергия влияет на нас по-разному.

В первую половину дня она пассивна, но не бездеятельна – рекомендуется составлять планы на будущее, как профессионального, так и личного свойства: в это время удастся определить самые важные цели и понять, какими средствами лучше всего их достичь. После обеда энергии располагают к активности, поэтому можно начинать работать на их достижение – не торопясь, но упорно и целенаправленно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 февраля для Овнов

Главный враг для вас сегодня – пустопорожние разговоры с коллегами, если вы работаете в офисе, и домашними, если находитесь на дистанционке: они отнимут у вас энергию, при этом ничего не дав взамен.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 февраля для Тельцов

Успешными окажутся прежде всего те представители вашего знака, которые занимаются умственным трудом: любая идея, которую вы будете обдумывать в это время, имеет все шансы на успешное воплощение в жизнь.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 февраля для Близнецов

Раздражительность, которая будет осложнять вам жизнь с самого утра, ни в коем случае нельзя срывать на находящихся рядом людях – особенно это касается близких, которые ни в чем перед вами не виноваты.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 февраля для Раков

Лучший релакс для вас сегодня – уборка в собственном доме: это занятие всегда вас успокаивает, и сегодняшний день не станет исключением, так что вы не только облагородите свое жилье, но и получите удовольствие.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 февраля для Львов

День благоприятен для деловых переговоров – партнеры охотно будут идти навстречу друг другу, особенно если встреча пройдет в неформальной обстановке, которая поспособствует взаимопониманию.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 февраля для Дев

Велика вероятность поступления заманчивого предложения занять новую должность или перейти на другое место работы, которая окажется более перспективной, интересной и материально выгодной.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 февраля для Весов

Нежелательно раскрывать свои жизненные или профессиональные планы даже в разговоре с друзьями и близкими, о коллегах-конкурентах и говорить нечего, если, конечно, вы не хотите сами себя сглазить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 февраля для Скорпионов

Не переживайте из-за того, что вам не достанется, образно говоря, "кусок пирога", который успели разделить между собой окружающие – скорее всего, судьба приготовила лично для вас что-то гораздо более привлекательное.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 февраля для Стрельцов

День желательно посвятить устранению недоделок, которые "висят" на вас еще с прошлого лунного месяца – только разделавшись с ними, вы сможете приступить к реализации планов, которые ждет успех.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 февраля для Козерогов

Нынешний день станет закономерным продолжением предыдущего – образно говоря, вы "пожнете" то, что "посеяли", поэтому не удивляйтесь происходящему: сделав накануне хорошее дело, вы получите добро вдвойне.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 февраля для Водолеев

Постарайтесь не общаться с людьми, которые вам неприятны: велика вероятность того, что вы не выдержите связанного с этим напряжения и "взорветесь", показав себя не с лучшей стороны.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 февраля для Рыб

Общение с друзьями и любимыми сегодня желательно свести к минимуму – слишком велика вероятность ссоры, которая проделает серьезную и нежелательную брешь в ваших отношениях.

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