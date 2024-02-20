Гороскоп на 21 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда мы все получим по заслугам

День, когда любые события – как хорошие, так и плохие – станут прямым следствием нашего отношения к окружающим людям и миру в целом.

Конечно, исправить сделанные в прошлом ошибки уже не удастся, а вот иначе взглянуть на происходящее в этот день и сменить знак "минус" в словах и делах на "плюс" не только можно, но и нужно.

Овен

Испытывая жалость к другим, направляйте ее в активное русло – помогите им, чем сможете, но при этом постарайтесь не жалеть себя – это деструктивное чувство надолго выбьет вас из колеи.

Телец

Не стоит допускать в отношении других людей не только злые слова, но и мысли: почти сразу вы можете получить симметричный ответный удар – так действует закон бумеранга.

Близнецы

Важные – кардинальные – жизненные решения нельзя принимать впопыхах: в таком случае неизбежна ошибка, которую впоследствии придется долго исправлять, к тому же, это удастся далеко не всем.

Рак

Даже если вы давно планировали крупные покупки, сегодня от них лучше отказаться – из-за скрытого брака вещь прослужит недолго, а вот ощущение даром потраченных денег никуда не денется в течение длительного времени.

Лев

В отношениях с окружающими вас сегодня ожидает приятное открытие: человек, которого вы до сих пор считали неинтересным, сможет исправить ваше о нем мнение в неожиданную – лучшую – сторону.

Дева

В общении с близкими и – особенно – любимыми людьми нужно держать дистанцию, поскольку именно она станет лучшим способом сохранить, а не разрушить отношения, которые подвергнутся испытаниям.

Весы

Идеальный день для того, чтобы осознать совершенные ранее ошибки и разработать план для их исправления, после чего можно будет начать жизнь с чистого листа и с учетом полученного опыта.

Скорпион

Серьезных физических нагрузок сегодня нужно избегать – даже занимаясь спортом, без которого вы не мыслите своей жизни, остановите свой выбор на чем-то более спокойном – например, йоге.

Стрелец

Звезды рекомендуют вам забыть о финансовой и вспомнить о духовной стороне жизни: поход в театр или на концерт классической музыки окажет на вас душевно-терапевтическое воздействие и улучшит настроение.

Козерог

Все дела, намеченные на этот день, необходимо четко спланировать с самого утра, расписав их буквально по минутам, тогда вечером у вас не будет неприятного ощущения, что время потеряно даром.

Водолей

Капризы окружающих может вызвать у вас ответную раздражительность, тем не менее не стоит позволять ей разойтись – ни к чему хорошему это не приведет – будьте снисходительны к чужим слабостям.

Рыбы

Нежелательно общаться с людьми, которые вам неприятны: по понятным причинам разговоры с ними ожидаемо вызовут у вас негативные эмоции, а значит, отнимут силы, которые нужны для работы.

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