Гороскоп на 21 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо быть готовыми к испытаниям

Не самый простой день лунного календаря, в течение которого необходимо быть готовыми к испытаниям.

Преимущественно, они коснутся разного рода предательств, которых можно ждать абсолютно на всех уровнях, включая – что особенно обидно – родных, близких и любимых людей. Но, что бы ни случилось, звезды рекомендуют воспринять это с философским спокойствием: возможно, все случится к лучшему, так что на него надо и рассчитывать. Отношения, зашедшие в тупик, необходимо закончить – им на смену придут новые.

Овен

От агрессии окружающего мира, которая сегодня будет особенно ощутимой, можно отгородиться только стенами собственного дома: чем меньше вы проведет на лице, тем лучше – как для вас, так и для окружающих.

Телец

Сегодня не стоит никому ничего доказывать: даже если вы будете сто раз правы, вам все равно не удастся донести свою точку зрения до других, а вот положить начало серьезному конфликту можно будет легко.

Близнецы

Встречи с друзьями или романтические свидания, намеченные на этот день, лучше перенести: сегодня вы со своим собеседником вряд ли поймете друг друга, а это не самым лучшим образом отразится на отношениях.

Рак

Сегодня представителям вашего знака очень важно следить за тем, что они говорят: обидеть человека неосторожным словом или шуткой окажется очень легко, а вот примирение займет продолжительное время.

Лев

Не стоит обращать внимание на критические замечания тех, кто при их помощи захочет вывести вас из состояния душевного равновесия: проигнорировав их, вы защитите себя от их злобных выпадов.

Дева

К предложению получить что-либо, ничего не сделав взамен, следует относиться с максимальной осторожностью: желательно вспомнить о том, что стремление получить еще никого до добра не доводил.

Весы

Новый проект, к работе над которым вы должны приступить в ближайшее время, потребует и новых знаний – нынешний день подходит для того, чтобы начать учебу – образование лишним не бывает.

Скорпион

Не стоит брать на себя решение чужих задач, даже если вас будут очень об этом просить: работая за другого человека, вы с большой долей вероятности запустите собственные дела, за что вас начальство вряд ли похвалит.

Стрелец

Деловые встречи в финале рабочей недели вам вряд ли удастся провести на высоком уровне, поэтому если есть хотя бы один шанс из ста перенести их на другое время, необходимо непременно им воспользоваться.

Козерог

Новая профессиональная идея, которую вы мысленно прорабатываете уже довольно давно, похоже дождалась благоприятного времени для своей реализации – начав работать над ней сегодня, вы добьетесь успеха.

Водолей

Упадок сил, которые вы можете почувствовать сегодня, связан со снижением иммунитета, поэтому медикаментозное лечение вам не поможет, а вот витамины, спорт и свежий воздух дадут потрясающие результаты.

Рыбы

Нынешний день – не самое лучшее время для решения финансовых вопросов, поэтому лучше от них воздержаться: даже к необходимым покупкам нужно отнестись с осторожностью – не стоит брать лишнее.

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