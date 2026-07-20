- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 498
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть готовым к сюрпризам судьбы
День, когда нужно быть готовым к любым сюрпризам судьбы, которые, скорее всего, будут позитивного свойства.
Есть вероятность неожиданных денежных поступлений, предложения новой работы, встречи с человеком, в отношениях с которых в свое время не была поставлена точка.
Теперь такая возможность появится, а уж какими станет решение — положительным или отрицательны — зависит от каждого конкретного случая и нашего настроя на результат.
Овен
День, несмотря на начало недели, можно посвятить делам, на которые обычно не хватает времени: навести порядок в документах, перебрать вещи в шкафах и вынести помойку, все, чем вы давно не пользуетесь,
Телец
Не стоит вступать в пререкания с коллегами и непосредственным руководством: в первом случае вы можете настроить против себя рабочий коллектив, во втором — начальство, и еще не известно, что хуже.
Близнецы
День обещает быть весьма продуктивным, но только в том случае, если вам удастся полностью сосредоточиться на выполняемой работе и не отвлекаться на мелочи, которые будут постоянно выбирать вас из колеи.
Рак
Хороший день для восстановления утраченных связей с некогда близкими — а, возможно, и любимыми — людьми: если чувствуете, что вам не хватает какого-то человека, проявите решительность и просто позвоните ему.
Лев
Нежелательно демонстрировать близкому человеку независимость, настаивая не своем во что ы то ни стало: прислушайтесь к его доводам — возможно, под из влиянием вы полностью поменяете свое мнение и сохраните мир в семье.
Дева
День, когда может неожиданное накатить моральная усталость: не стоит делать вид, что ничего не происходит — наоборот, имеет смысл расслабиться и отдохнуть — съездить на природу, пообщаться со старшими родственниками.
Весы
Тем из вас, кто давно не получает удовольствия от своей работы и держится за нее только ради стабильности, возможно, стоит начинать постепенно подыскивать другую — читать объявления, размещать резюме.
Скорпион
Финансовые предложения, которые могут поступить в этот день, не стоит сходу отвергать, но и сразу же соглашаться тоже нежелательно — сначала необходимо тщательно все обдумать и только потом принимать решение.
Стрелец
Лучшее средство от плохого настроения, которое может одолеть вас с самого утра, общение с друзьями — благодаря приятной беседе и общим воспоминания, можно будет позабыть обо всех неприятностях на свете.
Козерог
Не стоит составлять грандиозные профессиональные планы — все равно по объективным причинам вам не дастся выполнить и половину из них, лучше уделить время себе — в том смысле, в каком лично вы это понимаете.
Водолей
Как бы сильно вы ни обижались на близкого человека, не отталкивайте его, если он захочет признать свою вину и помириться — похоже, он действительно раскаялся и сделал из случившегося важные выводы.
Рыбы
Как только у вас появится желание осудить других, стоит вспомнить о том, что вы тоже не являетесь идеальными во всех отношениях, а, значит, должны быть как минимум терпимы к недостаткам окружающих вас людей.
Читайте также:
Полнолуние в Водолее 29 июля 2026 года: что нас ждет в это время
Первая декада августа 2026 года: астролог рассказала, почему это опасный период для Украины
Кармическая петля второй половины 2026 года: что нас ждет с 23 июля