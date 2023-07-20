Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от мести

День, когда нельзя принимать решения, если их последствия тщательно не продуманы и не просчитаны.

От желания отомстить, даже тому человеку, который действительно перед нами в чем-то виноват, сегодня – впрочем, как и всегда – лучше отказаться: звезды предлагают немного подождать и посмотреть, как изящно и справедливо за нас им отплатит сама жизнь. А вот перед человеком, которого обидели, не только можно, но и нужно извиняться: энергии дня будут способствовать примирению даже в особо сложных случаях.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 июля для Овнов

Не спешите решать проблемы, которые, как вам кажется, мешают вам жить: сначала хорошо подумайте над тем, какую пользу она может вам принести – как говорятся, нет плохого, что нельзя было бы повернуть на хорошее.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 июля для Тельцов

За важные и – особенно – трудоемкие дела сегодня лучше не браться – на них у вас банально не хватит сил, поэтому сегодня желательно – как и положено в пятницу – подвести итог рабочей недели и подготовиться к выходным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 июля для Близнецов

Работать сегодня надо «через не хочу», не ожидая вдохновения и энтузиазма, они вряд ли сегодня вас посетят, поэтому неторопливые, но постепенные и поступательные действия – именно то, что вам нужно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 июля для Раков

Постарайтесь сегодня ни у кого ничего не одалживать: даже если вам покажется, что вам не обойтись собственными средствами, включите режим разумной экономии – потом сами себе «спасибо» скажете.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 июля для Львов

Любые принятые сегодня решения – как профессионального, так и личного характера – заведомо окажутся ошибочными, поэтому лучше перенести этот процесс на другое – более подходящее – время.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 июля для Дев

Решая, как поступить в сложившейся жизненной ситуации, обратитесь за моральной к старшим родственникам: их совет будет продиктован не только богатым жизненным опытом, но и добрым к вам отношением.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 июля для Весов

Возможно, сегодня представителям вашего знака захочется что-то резко поменять в своей жизни – например, перейти на новое место: делать это нужно только в том случае, если вы абсолютно уверены в своем решении.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 июля для Скорпионов

Знаки, которые сегодня будет усиленно посылать вам Вселенная, имеют непосредственное отношение к ситуации, которая сложилась в вашей жизни, поэтому постарайтесь их не игнорировать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 июля для Стрельцов

Как бы вам ни хотелось сегодня успеть все, примите как данность тот факт, что вам это не удастся, поэтому имеет смысл сосредоточиться на одном, но самом важном – и интересном – занятии.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 июля для Козерогов

Не обращайте внимание на отсутствие взаимопонимания с близким человеком – к счастью, это явлении временное, а вот тот факт, что у вас есть – всерьез и надолго, и ему нельзя не радоваться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 июля для Водолеев

Распланируйте свой день так, чтобы вам хватило времени и на работу, и на общение с близким человеком – лучше всего для этого подойдет вечер, который не только можно, но и нужно провести в романтической обстановке.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 июля для Рыб

Неадекватных людей сегодня – впрочем, как и всегда – лучше обходить стороной: общение с ними самым негативным образом отразится на вашем настроении, которое и без того оставляет желать лучшего.

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