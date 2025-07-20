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Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно посмотреть на себя со стороны
День, когда посмотреть на себя со стороны будет, возможно, и сложно, но, тем не менее, необходимо.
Сегодня мы будем склонны приписывать себя больше достоинств, чем есть у нас на самом деле, хвастаться даже самыми скромными достижениями и выпячивать свою персону кстати и некстати, умалчивая при этом о недостатках и провалах. Противиться таким — прямо скажем, не самым лучшим — проявлениям человеческой натуры будет сложно, но необходимо — если, конечно, вы не хотите, чтобы завтра вам было стыдно за свое поведение.
Овен
Общение с начальством сегодня положительного результата не даст, поэтому его стоит отложить на другое время, а в этот день вообще не попадаться ему на глаза. — это, как оворят в таких случаях, будет себе дороже
Телец
Силы в этот день рекомендуется тратить экономно, иначе — при бездумном использовании — их может не хватить даже на самые простые и элементарные дела, так что распыляться на второстепенные задачи не стоит.
Близнецы
Несмотря на плотную занятость на рабочем месте, постарайтесь найти время для собственного дома — наведите порядок в шкафах, приготовьте обед на несколько дней, займитесь любимым делом.
Рак
День, когда крайне важно соблюдать умеренность во всем –повышенная активность в любой сфере жизни и деятельности может негативно сказаться на самочувствии и даже привести к нервному срыву.
Лев
Тщательно взвешивать свои слова и поступки важно в любой день, но в нынешний — особенно, неосторожность и опрометчивость может очень дорого вам обойтись — причем не сразу, а некоторое время спустя.
Дева
Сегодня не стоит принимать серьезные решения: поскольку вам не удастся просчитать все важные факторы «за» и «против», велик риск ошибки, поэтому лучше перенести важный выбор на другой день.
Весы
Общение с любимым человеком чревато серьезными конфликтами, поэтому будет лучше, если вы сократите его до минимума — не стоит рисковать своими чувствами из-за ничего не значащих для вас вопросов.
Скорпион
Общаясь с родственниками — особенно, пожилыми — важно проявлять терпение и понимание того, что другие люди, несмотря на степень вашими с ними родства, имеют право на свое мнение.
Стрелец
В профессиональном плане недопустима спешка, при которой вы не сможете подумать над каждым своим шагом — это может привести к серьезным ошибкам, которые впоследствии придется долго и упорно исправлять.
Козерог
Мотовство, к которому вы, несмотря на свойственную вам экономность, будете склонны сегодня, не доведет вас до полного разорения, но кошелек существенно опустошит, так что транжирить деньги не стоит.
Водолей
Чередуя режим труда и отдыха, не забывайте о своем любимом занятии — несмотря на начало рабочей недели, оно станет для вас самым лучшим релаксом, поэтому важно включить его в распорядок дня.
Рыбы
Осознавая свое профессиональное превосходство, не торопитесь демонстрировать его начальству и, тем более, коллегам — они могут счесть такое поведение зазнайством и осложнить вам выполнение рабочих задач.
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