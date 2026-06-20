Гороскоп на 21 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делать добро

Гортензия / © Associated Press

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В это время никому нельзя отказывать в помощи, даже если о ней попросят совершенно незнакомые нам люди.

Оставшись глухим к чужим проблемам, можно нарушить благостную и гармоничную энергетику дня, а заодно и получить бумеранг в виде отказа в решении собственных проблем. Также сегодня категорически воспрещается обманывать, даже если вам покажется, что ложь принесет благо тому, кому она предназначена.

Овен

День подходит для занятий благотворительностью: добро, которое вы сделаете сегодня для других людей, обязательно в скором времени вернется к вам в еще большем количестве — не стоит упускать такую возможность.

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Телец

Если у вас есть перспективные идеи, которые можно предложить начальству, посвятите день подготовке к разговору с ним, тщательно сформулировав свои предложения и собрав необходимую доказательную базу.

Близнецы

Даже если человек в прошлом всерьез вас обидел, не стоит мстить ему, устраивая западню — желание, как принято говорить в таких случаях, вырыть кому-то яму, вряд ли доведет вас до добра — не стоит рисковать.

Рак

Нежелательно прятаться от мира в скорлупе своей раковины — то есть, в стенках своего дома: в выходной день необходимо, даже если это придется через силу, выйти «в люди» и как можно больше с ними общаться.

Лев

Желать кому-либо зла не стоит всегда, но сегодня делать это категорически воспрещается, причем, — как вслух, так и про себя: любое проклятие вскоре обязательно вернется к тому, кто — нарочно или нечаянно — его выскажет.

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Дева

Можно ставить перед собой самые смелые — пусть даже и бытовые — цели: благодаря энергии, которая будет переполнять вас с самого утра, вы сможете успеть не только выполнить, но и перевыполнить свой рабочий план.

Весы

Общаясь с близкими людьми, используйте все свойственные вам дипломатические качества, в противном случае легко вы легко можете разрушить отношения, которые выстраивались вами в течение долгих лет.

Скорпион

Успеть сделать все запланированное на этот день, даже если речь идет о хозяйственных вопросах, можно будет только в том случае, если не будете отвлекаться на телефонные разговоры и общение в мессенджерах.

Стрелец

Не спешите обещать другим людям то, что вы заведомо не сможете выполнить: как правило, репутацию ненадежного человека очень легко заслужить и крайне трудно опровергнуть, так что не стоит рисковать.

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Козерог

В этот день вы будете притягивать деньги с силой магнита, поэтому смело беритесь за реализацию — или хотя бы обдумывание — проекта, который. обещает быть не только интересным, но и максимально прибыльным.

Водолей

Даже если кто-то из окружающих всерьез выведет вас из себя, постарайтесь ему не грубить и, уж тем более, не оскорблять этого человека, — последствия такого поведения могут оказаться неприятно непредсказуемыми.

Рыбы

Перед красноречием, которым вы будете наделены в этот день, не сможет устоять ни один — даже самый недоговороспособный — собеседник, но не стоит пускать его в ход в разговорах, которые не имеют особого значения.

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