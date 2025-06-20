- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 21 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно экономить энергию
Наша внутренняя энергия в этот день будет стремиться к нулю, поэтому ее надо экономить, занимаясь только делами, без которых нельзя обойтись.
Общение с людьми тоже может утомлять, поэтому время — разумеется, по возможности — лучше провести в тишине и покое, если же сделать это не удастся, необходимо хотя бы свести разговоры с ними к минимуму. Принимая решение, необходимо прислушиваться к внутреннему голосу и знакам, которые будут посылать подсознание и Вселенная.
Овен
Не стоит вмешиваться в чужие дела, даже если вами будут руководит благие намерения — вы и сами прекрасно знаете, что вымощенная ими дорога не сулит ничего хорошего — ни вам, ни тем, ради кого ы стараетесь.
Телец
В отношении денег необходимо соблюдать осторожность всегда, но в этот день — особенно: финансовой катастроф в этом смысле, к счастью, не предвидится, но при этом расходовать их бездумно все-таки желательно.
Близнецы
День, когда не стоит выделяться из общей массы, даже если вам покажется, что вы именно сегодня достойны всеобщего внимания и похвалы — вы почти сразу же поймете, что лучше бы вам слиться с окружающей средой.
Рак
Спокойный день, в течение которого не произойдет значительных событий, из-за чего он даже может показаться скучным — на самом деле он станет прекрасной возможностью для отыха от житейских потрясений.
Лев
Получить ответ на важный вопрос, который занимает вас уже довольно продолжительное время, можно будет во сне: главное, утром вспомнить, а затем и правильно истолковать все, что вы увидите в этом «кино».
Дева
Звезды рекомендуют вам заняться любимым делом — наведением чистоты и порядка в окружающем пространстве: прежде всего, это касается рабочих документов и собственного жилья, что логично в выходной день.
Весы
Главными врагами для вас в это время станут лень и апатия, от которых, несмотря на субботу, желательно избавиться доступными вам способами, в противном случае рискуете бездарно провести нынешний день.
Скорпион
Высокомерия по отношению к коллегам и знакомым необходимо избегать всегда, но сегодня делать это особенно недопустимо: оно, как и желание поучить кого-то жизни, может стать причиной серьезного конфликта.
Стрелец
Серьезные дела — даже хозяйственного свойства — на этот день лучше не назначать — толку от них все равно не будет, а вот повседневными бытовыми хлопотами заниматься не только можно, но и нужно.
Козерог
Ни в каких делах сегодня не стоит проявлять чрезмерную активность и, как следствие, торопиться: как известно, поспешишь — людей насмешишь, поэтому действуйте спокойно и — по возможности — без резких движений.
Водолей
Если у вас до сих пор нет любимого занятия, которому можно было бы посвящать свободное время, пришла пора выбрать его — хобби даст возможность отдохнуть и отвлечься от жизненных реалий.
Рыбы
Прежде чем судить других людей за присущие им недостатки, вспомните о том, что изрядная их доля, скорее всего, есть и у вас: осознание собственного несовершенства даст возможность примириться с чужим.
Читайте также: