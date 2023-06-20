Гороскоп на 21 июня для всех знаков Зодиака: день, когда все события обернутся позитивной стороной

С другой стороны, на серьезные и важные дела сегодня тоже лучше не замахиваться – пользы от них не будет, поэтому нужно найти какое-то необременительное занятие, которое позволит дать пищу для мозгов и занятие для рук. Важно также в любой ситуации сохранять спокойствие, оптимизм и убежденность в том, что все делается к лучшему: все сегодняшние события обязательно обернутся позитивной стороной.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 июня для Овнов

К агрессивному отношению окружающих – в том числе и членов семьи – необходимо отнестись индифферентно: их поведение будет обусловлена не их к вам отношением, а влиянием Луны, а тут уж ничего не поделаешь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 июня для Тельцов

Соблазн обидеть кого-то из окружающих вас людей будет сегодня особенно сильным, тем более что этот человек сделает все для того, чтобы вывести вас из себя – не стоит идти у него на поводу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 июня для Близнецов

Сон, который вы увидите нынешней ночью, может содержать интересные сведения о близком вам человеке: даже если новое знание вас возмутит, не рубите с плеча – подумайте, как урегулировать отношения с ним мирно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 июня для Раков

Последнее время вы живете под влиянием перманентных стрессов, поэтому нервный срыв, который может случиться с таким чувствительным человеком, как вы, – всего лишь вопрос времени, но вы можете минимизировать его.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 июня для Львов

Представители вашего знака всегда болезненно воспринимают любую критику в свой адрес, но сегодня, поскольку в ней будет содержаться доля истины, им надо отнестись к замечаниям с пониманием.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 июня для Дев

От нерадостных мыслей, которые могут подпортить вам настроение, можно избавиться, занявшись своим любимым делом – уборкой: переберите вещи в шкафах, ненужное отдайте на благотворительность.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 июня для Весов

Представителям вашего знака домашними хлопотами сегодня лучше не заниматься – велика вероятность того, что вы что-нибудь сломаете или уроните и разобьете, поэтому лучше посвятите свободное время отдыху.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 июня для Скорпионов

Как бы вы ни были заняты, постарайтесь найти время для отдыха: только восстановив силы, вы сможете полноценно и результативно работать, так что не стоит пренебрегать релаксом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 июня для Стрельцов

Любое дело, за которое вы сегодня возьметесь, буквально обречено на успех, поэтому стоит выбирать самый амбициозный проект – в противном случае вы упустите редкий шанс достичь цели, к которой давно стремитесь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 июня для Козерогов

Постарайтесь отказаться от общения с близкими людьми или хотя бы минимизировать его: даже простой разговор нам хозяйственную тему может – слово за слово – трансформироваться в масштабный конфликт.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 июня для Водолеев

Удача в этот день ждет тех из вас, кто заранее распишет свой день и будет следовать пунктам своего плана, что для представителей вашего – непоследовательного – знака будет непросто, но необходимо.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 июня для Рыб

Сегодня вы сможете предвидеть события, которые произойдут с вами в ближайшем будущем: этот – временный – дар поможет вам понять, как не совершить ошибки, которые кажутся неминуемыми.

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