Гороскоп на 21 июня для всех знаков Зодиака: день, который лучше провести в одиночестве

День, когда нужно делать добро окружающим: дарить подарки, подавать милостыню, восстанавливать отношения с теми, с кем поссорились.

ремя лучше провести в одиночестве, наедине с собой, это даст возможность лучше разобраться со своими радостями, печалями и проблемами. Общение с людьми чревато раздражительностью – вплоть до ненависти – по отношению к окружающим людям, что приведет к серьезным конфликтам, которые в особо сложных случаях нельзя будет урегулировать.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 21 июня для Овнов

Общаясь с близкими людьми, постарайтесь не реагировать на мелкие "шпильки", которыми они – с большой долей вероятности – постараются вас уколоть: уже завтра вы о них забудете, а ссора может продлиться долго.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 21 июня для Тельцов

Не пытайтесь во что бы ни стало внушить себе и другим, что вы всем довольны и счастливы: вполне достаточно признать, что у вас существуют небольшие проблемы, но вы знаете, как их решить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 21 июня для Близнецов

Тем, у кого имеется в наличии важный жизненный вопрос, решения которого у них нет, звезды рекомендуют задать его Вселенной – или, если угодно, своем подсознанию – и искомый ответ обязательно придет.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 21 июня для Раков

Профессиональная – или личная – победа, которую удастся одержать в этот день, значительно усилит вашу самооценку и поспособствует вашей уверенности в себе, в чем вы давно нуждаетесь.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 21 июня для Львов

На агрессивные выпады со стороны окружающих нужно реагировать с максимальным спокойствием, в противном случае может завариться такая каша, что мало не покажется ни одной из сторон конфликта.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 21 июня для Дев

Любое доброе дело, осуществленное в этот день, обязательно зачтется и очень скоро вернется обратно в многократном объеме, так что не стоит отказывать тем, кто обратится к вам за помощью.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 21 июня для Весов

Сегодня вы получите редкую возможность пересмотреть всю свою предыдущую жизнь, исправить совершенные ошибки и начать все с чистого листа – так, как вам того захочется.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 21 июня для Скорпионов

Помощь, за которой к вам обратится кто-то из близких, скорее всего, будет состоять в том, чтобы выслушать человека, которому больше не к кому обратиться, и – разумеется, по возможности – дать ему дельный совет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 21 июня для Стрельцов

Вам сегодня важно быть снисходительными к слабостям окружающих: если захочется в раздражении оттолкнуть кого-то из них, вспомните, что вы тоже можете вызывать у них неприятие, но они вас терпят.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 21 июня для Козерогов

День, когда можно – и нужно – делать подарки друзьям и близким: даже небольшой скромный сувенир может доставить человеку такую радость, что вы почувствуете всемогущим добрым волшебником.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 21 июня для Водолеев

Необходимо избавиться от ненужных вещей, "пыльная" энергетика которых мешает вам не только развиваться, но и дышать: их необходимо выбросить или, возможно, отдать тем, кто в них нуждается.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 21 июня для Рыб

Сегодня нужно сделать то, на что вам обычно не хватает времени – уделить внимание своим близким: это возможно даже при тотальной занятости, главное – действительно хотеть, а не искать отговорки.

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