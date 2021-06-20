Гороскоп на 21 июня для всех знаков Зодиака: день, который лучше провести в одиночестве

День, когда нужно делать добро окружающим: дарить подарки, подавать милостыню, восстанавливать отношения с теми, с кем поссорились.
ремя лучше провести в одиночестве, наедине с собой, это даст возможность лучше разобраться со своими радостями, печалями и проблемами. Общение с людьми чревато раздражительностью – вплоть до ненависти – по отношению к окружающим людям, что приведет к серьезным конфликтам, которые в особо сложных случаях нельзя будет урегулировать.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 21 июня для Овнов
Общаясь с близкими людьми, постарайтесь не реагировать на мелкие "шпильки", которыми они – с большой долей вероятности – постараются вас уколоть: уже завтра вы о них забудете, а ссора может продлиться долго.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 21 июня для Тельцов
Не пытайтесь во что бы ни стало внушить себе и другим, что вы всем довольны и счастливы: вполне достаточно признать, что у вас существуют небольшие проблемы, но вы знаете, как их решить.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 21 июня для Близнецов
Тем, у кого имеется в наличии важный жизненный вопрос, решения которого у них нет, звезды рекомендуют задать его Вселенной – или, если угодно, своем подсознанию – и искомый ответ обязательно придет.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 21 июня для Раков
Профессиональная – или личная – победа, которую удастся одержать в этот день, значительно усилит вашу самооценку и поспособствует вашей уверенности в себе, в чем вы давно нуждаетесь.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 21 июня для Львов
На агрессивные выпады со стороны окружающих нужно реагировать с максимальным спокойствием, в противном случае может завариться такая каша, что мало не покажется ни одной из сторон конфликта.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 21 июня для Дев
Любое доброе дело, осуществленное в этот день, обязательно зачтется и очень скоро вернется обратно в многократном объеме, так что не стоит отказывать тем, кто обратится к вам за помощью.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 21 июня для Весов
Сегодня вы получите редкую возможность пересмотреть всю свою предыдущую жизнь, исправить совершенные ошибки и начать все с чистого листа – так, как вам того захочется.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 21 июня для Скорпионов
Помощь, за которой к вам обратится кто-то из близких, скорее всего, будет состоять в том, чтобы выслушать человека, которому больше не к кому обратиться, и – разумеется, по возможности – дать ему дельный совет.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 21 июня для Стрельцов
Вам сегодня важно быть снисходительными к слабостям окружающих: если захочется в раздражении оттолкнуть кого-то из них, вспомните, что вы тоже можете вызывать у них неприятие, но они вас терпят.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 21 июня для Козерогов
День, когда можно – и нужно – делать подарки друзьям и близким: даже небольшой скромный сувенир может доставить человеку такую радость, что вы почувствуете всемогущим добрым волшебником.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 21 июня для Водолеев
Необходимо избавиться от ненужных вещей, "пыльная" энергетика которых мешает вам не только развиваться, но и дышать: их необходимо выбросить или, возможно, отдать тем, кто в них нуждается.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 21 июня для Рыб
Сегодня нужно сделать то, на что вам обычно не хватает времени – уделить внимание своим близким: это возможно даже при тотальной занятости, главное – действительно хотеть, а не искать отговорки.
Читайте также: Четыре знака Зодиака, которые разбогатеют этим летом