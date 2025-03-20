Гороскоп на 21 марта для всех знаков Зодиака: день, когда ленивые становятся активными и результативными

День, когда активными и результативными – становятся даже самые ленивые и апатичные люди, не говоря уже о тех, кто привык действовать всегда.

Под влиянием лунных энергий мы становится уверенными в себе, ясно видим цель, понимаем, какими способами можно ее достичь, поэтому не стоит терять его на дела, которые не имеют первостепенной важности – нужно действовать быстро и решительно. В отношениях с людьми нужно говорить только правду, даже если она окажется нелицеприятной. Нельзя никого обманывать даже в мелочах – истина все равно выйдет наружу, но принесет массу неприятностей, так что не стоит рисковать.

Овен

Силу характера необходимо проявлять в делах, а не по отношению к другим людям: обидеть человека – особенно это касается друзей и любимых – окажется легко, а вот мириться с ним придется долго и утомительно.

Телец

На любую сложившуюся в этот день ситуацию, даже если на первое впечатление от нее окажется неприятным и даже угнетающим, необходим посмотреть с долей юмора – он поможет понять, что все не так уж и сложно.

Близнецы

Проходить мимо людей, которым, возможно, нужна ваша помощь, нежелательно всегда, но сегодня – особенно: не оказав ее, вы – с большой долей вероятности – вскоре об этом пожалеете, но может быть поздно.

Рак

Достижение цели, которую вы в этот день поставите перед собой, потребует определенных усилий, но не стоит экономить моральные и физические силы – полученный в конечном итоге результат обязательно вас порадует.

Лев

Не стоит все время думать о событии, которое вот-вот должно произойти – мысленно отпустите его и все случится гораздо быстрее: как известно, у человека, который стоит над чайником, он не закипает очень долго.

Дева

Сегодня не стоит удивляться ничему из того, что случится в вашей жизни – сохраняйте спокойствие, тем более, что все, произошедшее в это время, будет преимущественно положительного свойства.

Весы

Отстаивать свое мнение можно только при помощи доводов, которые будут высказаны спокойно и без эмоций, в противном случае вам вряд ли удастся кого-то в чем-то убедить, зато вы легко сможете поссориться с собеседником.

Скорпион

Ваша задача сегодня – восстановить справедливость, защитив того, кого напрасно обидели: кроме вас – с вашим характером и свойственной вам беспристрастностью – никому больше сделать это не под силу.

Стрелец

Возможно, кто-то из коллег захочет, как говорят в таким случаях, въехать в рай на вашем горбу: не стоит соглашаться выполнить чужую работу – скорее всего, вас хотят использовать, ничего не представить взамен.

Козерог

Не рекомендуется участвовать в чужих конфликтах, передавать слухи и сплетничать: может сложится классическая ситуация, при которой враждующие стороны помирятся, а затем объединятся против вас.

Водолей

Секрет успеха в этот день состоит в том, чтобы не гнаться за всеми профессиональными «зайцами» одновременно, а выбрать одного – самого «жирного», то есть, приоритетного – и преследовать только его.

Рыбы

Предложение, от которого, как принято говорить, нельзя будет отказаться, коснется перехода на более высокую должность и даже новую работу, – звезды советуют соглашаться на него без долгих раздумий.

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