Гороскоп на 21 марта для всех знаков Зодиака: день, когда мы от отчаяния перейдем к надежде

Неоднозначный день, в течение которого мы постепенно перейдем от депрессии и отчаяния к умиротворению и надежде.

Утро большинство из нас встретят в мрачном настроении, когда все вокруг будет казаться нам враждебным – близкие люди и коллеги в этом смысле не станут исключением. Но уже ближе к обеду эмоции начнут остывать, а вечером от них не останется и следа – им на смену придет хорошее настроение, а с ним – усталость после хорошо проведенного рабочего дня.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 марта для Овнов

Накопившаяся усталость может отразиться на вашем ментальном здоровье, доведя до нервного срыва – самое время как следует отдохнуть, и сегодняшний день идеально подходит для такой роли.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 марта для Тельцов

Пополнить запас иссякающей энергии можно будет благодаря природе: если нет возможности уехать на весь день на дачу, нужно хотя бы найти время, чтобы погулять в близлежащем парке или лесном массиве.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 марта для Близнецов

Разумеется, о том, чтобы отложить на завтра все дела, речи идти не может, но то, что вы запланировали на этот день, необходимо делать спокойно, без спешки, суеты и желательно в одиночестве.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 марта для Раков

Действия, которые вы собираетесь осуществить в этот день, необходимо запланировать заранее – так вы сможете выбрать приоритетные направления и заняться в первую очередь ими, а уж потом подтянуть остальные.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 марта для Львов

Не лучший день для основного вида вашей деятельности: найдите возможность отвлечься от нее и займитесь чем-нибудь менее важным и значимым – например, затейте уборку в квартире.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 марта для Дев

Попробуйте хотя бы на день сломать стереотипы своего поведения и сделать все не так, как вы привыкли: например, устроить беспорядок в шкафах с вещами – вы удивитесь, увидев, что ничего страшного не произошло.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 марта для Весов

Как бы ни сложилась ситуация в жизни или на работе, не стоит проявлять упрямство: это качество вам не свойственно, а значит, с его помощью вы не только ничего не добьетесь, но и что-нибудь потеряете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 марта для Скорпионов

Занимаясь важным для вас делом, постарайтесь не отвлекаться на пустяки: они отвлекут вас от основного занятия, в результате чего вы не успеете ничего сделать и день пройдет впустую.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 марта для Стрельцов

Вы не любите исправлять сделанные ошибки – для вас гораздо проще начать все с чистого листа, зачеркнув прошлое, как будто бы его и не было – нынешний день подходит для этого как нельзя лучше.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 марта для Козерогов

Как известно, мысли материальны, поэтому с ними необходимо вести себя максимально осторожно: так, сегодня ни в коем случае нельзя думать о плохом, если, конечно, вы не хотите, чтобы оно сбылось.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 марта для Водолеев

Звезды советуют вам сегодня проявлять максимальную осторожность во всем, что касается транспорта – даже дорогу желательно переходить, внимательно посмотрев по сторонам.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 марта для Рыб

Апатию, которая будет одолевать вас с самого утра, необходимо гнать от себя любыми способами, а уж какими именно они будут, вам известно лучше других – просто прислушайтесь к себе.

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