Гороскоп на 21 марта для всех знаков Зодиака: день всемирной гармонии

День всемирной гармонии, которая коснется как внутреннего, так и внешнего мира человека, то есть, всего, что наш окружает.

Ко всему, что происходит в жизни, желательно относиться философски: активно действовать, стараясь изменить то, что возможно, и спокойно принять то, что изменить невозможно. Правда, решительные поступки желательно перенести на другой день, но запланировать их желательно именно в этот день, когда ничего не помешает мыслить ясно, четко и логично. Вступать в конфликты с окружающими, даже если они будут на них напрашиваться, не стоит – шуму от них будет много, а толку – мало.

Овен

Не допускайте перепадам настроения, которые вы можете ощущать в этот день, испортить отношения с окружающими вас людьми: вы довольно быстро пожалеете об этом, но исправить положение не сможете.

Телец

Выясняя отношения с любимым человеком, не допускайте резких оценочных суждений и не повышайте голос, в противном случае вы не только не наладите их, но и наоборот, усугубите положение.

Близнецы

Отвечая на важные жизненные вопросы, прежде всего советуйтесь со своей интуицией: она сегодня особенно остро будет реагировать на события и обстоятельства, поэтому даст самые верные ответы.

Рак

Представители вашего знака любят отступать с завоеванных позиций, делая «шаг вперед и два назад», но сегодня такая тактика – особенно в профессиональном плане – окажется губительной: вернутся назад не удастся.

Лев

О своих тайнах нельзя в этот день рассказывать никому, но особенно опасно рассказывать о них малознакомым людям: вы не знаете, чего от них ждать, а потому можете оказаться в, мягко говоря, неприятной ситуации.

Дева

Приступая к воплощению в жизнь важных для вас профессиональных планов, постарайтесь не допускать сомнений в правильности своих действий, в противном случае удачи в делах вам не видать.

Весы

День благоприятен для исправления ошибок – как профессионального, так и личного свойства: воспользуйтесь удачным шансом, чтобы направить одну из сфер вашей жизни в нужное русло.

Скорпион

Прилив сил, который вы почувствуете в этот день, сделает возможным воплощение в жизнь любого проекта, поэтому не стоит скромничать – выбирать для работы нужно самый важный и перспективный.

Стрелец

Дурные предчувствия, которые могут преследовать вас в этот день, не более чем влияние Луны – никакого отношения к реальным опасностям они не имеют, поэтому постарайтесь от них отмахнуться.

Козерог

Даже таким трудоголикам как вы не удастся переделать всю работу, поэтому постарайтесь соблюдать режим труда и отдыха: уставший человек вряд ли продемонстрирует хорошую результативность.

Водолей

Секретом успеха нынешнего рабочего дня станет четкое планирование всех дел, которые вы намерены сделать – только так представители такого недисциплинированного и увлекающего знака смогут успеть все.

Рыбы

Новые начинания, какой бы сферы жизни они ни касались, успеха не принесут, поэтому желательно сосредоточиться на тех, которые уже находятся в работе, но по какой-то причине пока не завершены.

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