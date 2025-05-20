Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака: день, когда можно рассчитывать на помощь даже от незнакомых людей

для всех знаков Зодиака: день, когда можно рассчитывать на помощь даже от незнакомых людей / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Нельзя тратить это продуктивное время, предназначенное для серьезных свершений, на малозначительные дела — рассматриваются только глобальные проекты, которые, будучи начатыми сегодня, закончатся быстро и максимально успешно. В отношениях между людьми будет царить доброжелательность и взаимная симпатия, поэтому можно будет рассчитывать на помощь и поддержку даже от незнакомых людей, не говоря уже о тех, кого мы знаем и любим

Овен

Не стоит медлить с началом работы над проектом, которые задумывался и готовился давно: сегодня для его реализации сложатся максимально удачные условия, а сама работа будет в радость и окажется на редкость успешной.

Телец

День идеально подходит для ремонта в доме — если по какой-то причине вы пока не можете приступить к полноценным работам, сделайте хотя бы «косметику» — атмосфера в доме сразу же измениться к лучшему.

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Близнецы

На первый план сегодня выйдет личная жизнь, особенно это коснется тех, кто до сих пор не нашел человека, с которым хотелось бы жить долго и счастливо — похоже, на этот раз они наконец-то обретут личное счастье.

Рак

Сегодня звезды, вопреки традиционным советам, настоятельно рекомендуют прислушиваться к мнению окружающих — в это время они плохого не посоветуют, так что в случае необходимости обращайтесь к ним за помощью.

Лев

День, когда финансовые операции, которые вы будете совершать, ни в коем случае не должны быть сопряжены с риском — сегодня это «благородное дело» может завести вам совсем не в ту сторону, приведя к убытку

Дева

Не торопитесь приступить к работе над новым проектом, каким бы привлекательным — в том числе и в финансовом отношении — он ни был возьмите время на улаживание старых дел, иначе они будут тянуть вас назад.

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Весы

Накопившуюся за последнее время усталость легко снимут занятия творчеством — лучше всего вспомнить о своем старом хобби, которое традиционно вам удовольствие, но можно завести и новое.

Скорпион

Добиваясь от близкого человека согласия в решении важного вопроса, постарайтесь воздержаться от шуток, которые только вы считаете безобидными — окружающие, как правило, считают по-другому.

Стрелец

Используя красноречие, которым обеспечат вам сегодня звезды, вы сможете убедить в своей правоте кого угодно, включая непосредственное начальство, но помните, за нечестную «игру» впоследствии придется ответить.

Козерог

Увидев, что ваши близкие чем-то недовольны — особенно это касается любимого человека — сразу выясните причину такого их отношения, во избежание необратимых изменений не затягивайте период недомолвок.

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Водолей

Не игнорируйте свое самочувствие: почувствовав недомогание, которое, скорее всего, будет связано с хронической усталостью, несмотря на рабочий день, посвятите хотя бы часть дня отдыху — работа от вас никуда не убежит.

Рыбы

Возникшую в отношениях с любимым человеком напряженность не стоит излишне драматизировать, но и недооценивать тоже нельзя: постарайтесь поговорит с ним о сложившейся ситуации — так обид можно будет избежать.

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