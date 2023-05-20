Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы перестанем злиться ближе к обеду

С утра раздражительность – а в некоторых случаях и агрессию – могут почувствовать даже самые спокойные и уравновешенные люди.

Ближе к полудню космическая энергетика дня станет более дружественной и дружелюбной по отношению к человеку: мы успокоимся, будем охотнее доверять и идти друг другу навстречу во всех вопросах – как профессиональных, так и личных. После обеда можно приступать к решению любых вопросов, за исключением тех, которые связаны с физической нагрузкой – слишком велика вероятность травм.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 мая для Овнов

Не стоит "раскачиваться", раздумывая над каждым своим шагом – так вам вряд ли удастся достичь поставленной цели: хотите получить желаемое, действуйте активно и – по возможности – стремительно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 мая для Тельцов

Поссориться с кем-то из близких – проще простого, а вот для примирения придется приложить массу усилий, поэтому, прежде чем пойти на конфликт, подумайте, готовы ли вы к его последствиям.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 мая для Близнецов

Сны нынешней ночи окажутся важными для представителей именно вашего знака: их сюжет может многое рассказать вам о том, кому из окружающих вас людей можно доверять, а кому – нежелательно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 мая для Раков

Не стоит по привычке скрывать эмоции от окружающих, делая вид, что их недружественные выпады в ваш адрес вас совершенно не волнуют: дайте им понять, что в случае необходимости сможете за себя постоять.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 мая для Львов

Необходимо свести общение с окружающими к минимуму: критически настроенные люди могут стать причиной заниженной самооценки, что для вас – в отличие от многих других знаков – настоящая катастрофа.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 мая для Дев

Грустные мысли, которые с самого утра могут назойливо лезть вам в голову, успешно "лечатся" работой: увлекшись ею, вы позабудете даже о более серьезных вещах, а когда закончите трудиться, от них не останется и следа.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 мая для Весов

Не спешите вмешиваться в чужой конфликт, даже если вам покажется, что в нем все прозрачно и вы прекрасно понимаете, кто прав, а кто виноват: на самом деле все далеко не так, как кажется на первый взгляд.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 мая для Скорпионов

Почувствовав желание над кем-нибудь зло подшутить, сначала сосчитайте до десяти и только потом доводите свое стремление до финала, но будет лучше, если вы и вовсе откажетесь от него – зачем вам лишние враги?

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 мая для Стрельцов

Возможно, кто-то из окружающих – особенно тех, кто относится к вам недружелюбно – захочет задеть вас за живое: не стоит отвечать им симметрично – равнодушие окажется лучшим способом противодействия.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 мая для Козерогов

Любую конфликтную ситуацию сегодня лучше спустить на тормозах, не вовлекаясь в нее эмоционально: так вы сможете сохранить собственное душевное здоровье, нарушив его у своих хейтеров.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 мая для Водолеев

С друзьями и родными желательно общаться во второй половине дня, когда душевное напряжение спадет и вы не сможете обидеть ни в чем не виновных перед вами людей, как сделали бы это с утра.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 мая для Рыб

Поддерживать хорошее настроение помогут позитивные эмоции, которые обязательно вызовет любимый вид искусства – например, приятная уху классическая музыка или стихи любимого поэта.

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