Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака: один из самых креативных дней лунного месяца

Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака: один из самых креативных дней лунного месяца

Один из самых креативных дней лунного месяца, когда можно – и нужно – заниматься любым видом творчества.

Поскольку день является выходным, преимущественно это касается любимых занятий – вышивки, вязания, кулинарии. Впрочем, если кто-то давно собирался заняться более серьезным видом творчества – например, живописью или литературой – именно сегодня им стоит попробовать в них свои силы, скорее всего, благодаря мощной энергии Луны результат будет впечатляющим.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 мая для Овнов

Как правило, вам советуют не демонстрировать ваше фирменное упрямство, но сегодня такой день, когда такие рекомендации обретают противоположную силу – без настойчивости вы ничего не добьетесь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 мая для Тельцов

Не стоит обращать внимания на рекомендации, которые в большом количестве вам будут выдавать "доброжелатели": поблагодарите их за участие в вашей жизни, но действуйте согласно собственным установкам.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 мая для Близнецов

Соблазн сказать неправду, приукрасив существующее положение вещей, будет велик, но ему необходимо противиться: единожды солгав, можно уже не выпутаться из цепи, в которой один обман будет цепляться за другой.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 мая для Раков

Самое главное сегодня – сохранять спокойствие в любой ситуации, тем более что они уладятся очень быстро, так что не стоит устраивать, образно говоря, бурю в стакане воды.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 мая для Львов

День необходимо посвятить родным и близким людям, которые сегодня – как никогда сильно – нуждаются во внимании и заботе, в противном случае отношения с ними могут резко испортиться.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 мая для Дев

Успех сегодня будет сопутствовать вам во всех начинаниях, но прежде всего в бытовых занятиях и домашних хлопотах: воспользуйтесь этим фактором, чтобы улучшить качество своей жизни.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 мая для Весов

Отстаивая свое мнение, используйте только дозволенные в интеллигентном споре приемы: даже если у вас не будет достойных аргументов, повышать голос и обижать оппонента не стоит.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 мая для Скорпионов

Если вы давно не виделись с друзьями, сегодня прекрасный день для того, чтобы исправить этот недочет: разговоры с ними окажутся особенно задушевными, так что терапевтическое воздействие вам обеспечено.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 мая для Стрельцов

Неожиданный телефонный звонок, который поступит вам в этот день, окажется приятным напоминанием о некогда любимом человеке, с которым вы давно не общались – постарайтесь его не пропустить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 мая для Козерогов

Вообще-то легкомыслие – не свойственное вам качество, но сегодня вы вполне можете совершить поступок, не продумав и не просчитав всех его последствий – воздержитесь от этого.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 мая для Водолеев

Представителям вашего знака звезды приготовили на редкость успешный день: за какое бы дело вы, невзирая на выходной, ни возьметесь, все будет удаваться вам легко и без особых усилий.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 мая для Рыб

День, когда можно – и нужно – позаботиться о своих родственниках, особенно тех, кто достиг пожилого возраста: сегодня им особенно понадобится ваша помощь и участие.

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