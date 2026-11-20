Осенний пейзаж / © Credits

Реклама

Ощущение дежавю, которое будет преследовать в это время каждого, дано для пересмотра аспектов былых событий, найти совершенные в то время ошибки, и, сделав из них выводы, что позволит впредь ничего подобного им не повторять.

Овен

За работу над новыми делами в выходной стоит браться только в том случае, если будут завершены старые, иначе их — как длинные, так и короткие — «хвосты» будут путаться под ногами и не дадут достичь поставленной цели.

Реклама

Телец

Воспоминания, даже очень приятные для представителей знака, не могут — и не должны — подменять реальность, поэтому необходимо — хотя бы постепенно, шаг за шагом — отпускать свое прошлое и жить сегодняшним днем.

Реклама

Близнецы

Редкий день, когда звезды настоятельно рекомендуют вам отказаться от общения с родными людьми и близкими друзьями — это чревато серьезной и долговременной ссорой, из которой трудно будет выбиться как вам, так и им.

Рак

Неожиданным финансовым поступлением, которое возможно в этот день, необходимо разумно и практично воспользоваться: помните, что потратить можно все, и, тем самым, лишить себя уверенности в завтрашнем дне.

Лев

Лучшее средство от дурного настроения, которое вполне может испортить вам сегодняшний — выходной — день, нужно — и можно! — бороться: например, перечитать любимый роман или пересмотреть любимый фильм.

Дева

Постарайтесь не игнорировать знаки, которые сегодня будет посылать вам судьба: в них можно будет найти ответ на важный вопрос, который занимает вас все последнее — продолжительное — время.

Реклама

Весы

Не стоит прилагать серьезные — в некоторых случаях неимоверные — усилия для того, чтобы убедить окружающих людей в собственной правоте: вам это все равно не удастся, а время и силы потратите впустую.

Скорпион

Не давайте возможным в это время негативным воспоминаниям заслонять от вас настоящее и тем более будущее: пусть былые события остаются во вчерашнем дне, не стоит тащить их в сегодняшний день.

Стрелец

Возможная встреча с некогда любимым человеком, но со временем забытом человеке может настолько сильно взволновать вас, что вы решите возобновить отношения с ним — не стоит торопиться и бросаться в них как в омут головой.

Козерог

В любой — даже всего лишь домашней — работе вам сегодня вряд ли удастся добиться хоть какого-нибудь успеха, поэтому не стоит тратить драгоценное время попусту — лучше потратить его на любимое вами занятие.

Реклама

Водолей

Обратите внимание на свое хобби: скорее всего, вы уже достигли в нем настолько серьезного мастерства, что вполне можете сделать его основным — и бюджетообразующим — занятием, приносящим хороший доход.

Рыбы

К вероятному в этот день — даже неформальному — предложению нового места работы необходимо отнестись с максимальным вниманием: не стоит сразу соглашаться, но и отказываться тоже нежелательно.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров