Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя сомневаться в своих действиях

День, когда нельзя сомневаться в своих действиях – это будет отнимать силы, которые необходимы для полноценной жизни и работы.

Тем не менее велика вероятность резкого снижения самооценки, что негативно скажется на решении всех без исключения вопросов – от бытовых до карьерных. К такому фактору необходимо готовиться заранее, не планируя на это время особенно важных и ответственных дел. Желательно перенести их на другое время, в противном случае придется говорить о потерянных возможностей.

Овен

Неуверенность в себе могут вызвать тревожные сны, которые вы увидите нынешней ночью: к счастью, какой-либо силы они иметь не будут, поэтому можно по их поводу особенно не переживать.

Телец

Негативные эмоции, которые вы можете испытать в этот день, не лучшим образом скажутся на самочувствии, отняв моральные и физические силы, которых сейчас и так немного – постарайтесь сдерживать себя.

Близнецы

Лучший способ провести сегодняшний, непростой, день – это настроиться на позитивный лад: чего вы в это время будете ожидать от жизни и окружающих вас людей, то в результате и получите.

Рак

День – разумеется, по возможности – желательно провести в одиночестве: общение с окружающими – даже доброжелательно настроенными – людьми, к сожалению, не принесет ничего, кроме негатива.

Лев

Необходимо, хоть вы это и не любите, прислушаться к замечаниям, которые сегодня могут делать близкие люди: в них будет присутствовать зерно истины, поэтому необходимо принять их ко вниманию.

Дева

На недружественные выпады окружающих вас людей, в которых сегодня не будет недостатка, лучше не реагировать: адекватного ответа вы им все равно не дадите, а драгоценную энергию потратите впустую.

Весы

Звезды рекомендуют вам сегодня как можно больше двигаться, особенно если у вас сидячая работа: делайте больше перерывов, во время которых желательно выйти на улицу и пройтись быстрым шагом.

Скорпион

Любого конфликта, даже если он произойдет на кассе супермаркета, а значит, не будет иметь серьезных последствий, сегодня стоит избегать: в результате вы окажетесь совершенно обессиленными.

Стрелец

Плохое настроение развеется, как только вы сделаете те, что любите и умеете: возьмете себя в руки и начнете активно действовать – например, убирать в квартире, стирать или готовить пищу на неделю вперед.

Козерог

Тревожные мысли, которые будут беспокоить вас в это время, не имеют никакого отношения к реальности, поэтому не стоит на них сосредотачиваться и портить себе настроение.

Водолей

Все, что вам сегодня понадобится – это философский взгляд на жизнь и окружающий мир – он поможет не воспринимать события дня с излишней серьезностью, поскольку они этого не заслуживают.

Рыбы

Сплетни сегодня – впрочем, как и всегда – должны быть для вас под запретом: результат таких "бесед" может стать известным тому, кого вы решите обсудить, и вы обретете в их лице злейшего врага.

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