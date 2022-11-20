Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно доверять интуиции

День, когда на первый план выходит интуиция – именно к ней нужно обращаться, задавая важные – жизненные и профессиональные – вопросы.

Обращаться к разуму, следовать его доводам, просчитывая все возможные варианты вероятного развития событий, в этот день – пустая затея, поскольку все равно что-нибудь обязательно пойдет не так. А вот интуиция сможет предвидеть возможные осложнения и направит человека по нужному и единственно верному пути.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 ноября для Овнов

Сегодня нежелательно приступать к работе над новыми проектами и подписывать документы, в которых речь идет о крупных денежных суммах: велик риск ошибки, поэтому стоит выждать хотя бы пару дней.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 ноября для Тельцов

Мощную энергию, которую отпустят вам звезды в этот день, не стоит тратить на решение незначительных вопросов, какого бы свойства они ни были: браться нужно только за серьезные и долгоиграющие проекты.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 ноября для Близнецов

Не реагируйте на провокации, на которые сегодня не будут скупиться недоброжелатели: пусть они сами "варятся" в своем негативе – помните, что к вам он не имеет ни малейшего отношения.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 ноября для Раков

Постарайтесь сделать так, чтобы ваши мысли сегодня были только добрыми и максимально полезными: все, что сегодня придет вам с голову, со временем станет реальностью – позаботьтесь о том, чтобы она была позитивной.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 ноября для Львов

Несмотря на то, что на календаре понедельник, который считается стартом профессиональных проектов, не спешите совершать подвиги – решение серьезных вопросов вряд ли ждет успех, поэтому сосредоточьтесь на рутине.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 ноября для Дев

Люди, которые негативно настроены по отношению к вам, не смогут скрыть своих искренних намерений, поэтому вам легко удастся их разоблачить: стоит ли говорить, что их стоит вывести за круг своего общения?

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 ноября для Весов

День, когда категорически нельзя волноваться, даже если повод для негативных эмоций покажется вам весомым: они могут подтолкнуть вас к действиям, за которые впоследствии вам может быть стыдно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 ноября для Скорпионов

День, когда можно – и нужно – строить планы на будущее – причем как в профессиональном, так и в личном плане: вам удастся выбрать именно те цели, которые можно будет с блеском воплотить в жизнь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 ноября для Стрельцов

Обратите особое внимание на знаки, которые высшие силы будут посылать вам сегодня: как правило, вы ими пренебрегаете, но сегодня они подскажут вам, как с выгодой для себя выйти из сложившихся обстоятельств.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 ноября для Козерогов

Сегодня вас может подвести здоровье: особого внимания потребует самочувствие тех представителей вашего знака, которые страдают от хронических заболеваний – им надо держать под рукой свои лекарства.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 ноября для Водолеев

Запланируйте на сегодняшний день визит к родственникам – особенно это касается родителей: возможно, вам стоит – наконец-то! – познакомить их с человеком, которого вы называете своей второй половинкой.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 ноября для Рыб

Велика опасность растратить силы, прилив которых вы ощутите сегодня, на решение рутинных и второстепенных вопросов: если серьезных целей не предвидится, аккумулируйте энергию для следующих дней.

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