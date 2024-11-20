Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно строить планы на будущее

День, когда нужно не столько действовать, сколько составлять планы действий – преимущественно профессиональных – на будущее.

Проанализировав предыдущий этап, можно будет сделать из него верные выводы и поставить перед собой новые – правильные – задачи. В этот день также можно собирать новую – важную – информацию, касающуюся как профессиональной деятельности, так и личной жизни. Главное – пользоваться только проверенными источниками, а не довольствоваться слухами, домыслами и сплетнями.

Овен

Выбирая между новыми проектами и теми, которые уже какое-то время находятся в работе, необходимо остановиться на вторых они не застопорятся как первые, поэтому их можно будет победоносно закончить.

Телец

Нынешний день – не лучшее время для общения с близкими людьми: поскольку вам трудно будет найти с ними взаимопонимание, романтические свидания и встречи с друзьями лучше перенести на другое время.

Близнецы

Даже если настроение будет из рук вон плохим, постарайтесь не срываться на окружающих вас людях: уже завтра вы успокоитесь, а вот "трещину" в отношениях удастся заделать далеко не сразу.

Рак

От любых – даже не самых значительных – финансовых операций необходимо отказаться: вкравшаяся в документацию досадная ошибка может перевернуть все с ног на голову и вместо прибыли приведет к убыткам.

Лев

Получив предложение поработать – и заработать – не спешите отказываться: вполне возможно, что новое занятие, в котором вам доведется попробовать свои силы, настолько придется вам по душе, что вы смените работу.

Дева

Не стоит упускать возможность научиться чему-то новому, которая сегодня представится вам совершено безвозмездно, то есть, даром: вполне возможно, что именно эти знания помогут вам в работе.

Весы

Как известно, счастье любит тишину: не стоит никого посвящать в приятные моменты личной жизни- сглаз еще никто не отменял, а людей, которые вам завидуют, увы, в вашем окружении больше, чем вы можете себе представить.

Скорпион

Общение с окружающими сегодня не принесет ни удовольствия, ни пользы, скорее, наоборот – оно может стать причиной серьезного конфликта, поэтому от него – разумеется, по возможности – нужно отказаться.

Стрелец

Успеха в решении профессиональных вопросов сегодня удастся достичь только тем, кто будет четко следовать заранее составленному плану: хаотичные и беспорядочные движения смысл иметь не будут.

Козерог

Избегать рискованных шуток, которые могут задеть чье-то самолюбие, стоит всегда, но сегодня особенно нежелательно кого-либо обижать таким образом – конфликт с оппонентом может зайти очень далеко.

Водолей

Составляя план на сегодняшний день, сначала сделайте то, что потребует от вас максим сил и внимания, а потом – разумеется, если останется время – переходите к менее важным делам: поступив наоборот, не успеете ничего.

Рыбы

Постарайтесь в течение дня сохранять хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с утра – с его помощью вы успеете сделать гораздо больше и с меньшими усилиями, чем пребывая в пессимизме.

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