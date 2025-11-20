Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда важно контролировать эмоции

Гороскоп на 21 ноября / © Associated Press

Из-за возможных конфликтов нельзя ни на кого злиться и выходить из себя – те, кто не прислушается к этому совету, могут попасть в неприятную ситуацию.

Не рекомендуется также не посвящать в свои планы посторонних, в противном случае – по самым разным причинам – воплотить их в жизнь не удастся.

Овен

Крупные денежные преступления, которые возможны в этот день, не стоит тратить сразу: необходимо «растянуть» полученную сумму на длительное время, иначе трудно будет без потерь дожить до следующих выплат.

Телец

Эмоции, которые будут бурлить в этот день, необходимо направлять не на выяснение отношений с окружающими – как близкими, так и посторонними – людьми, а на более полезное дело – например, на творчество.

Близнецы

Плохое настроение, которое будет омрачать представителям знака нынешний день, не стоит срывать на тех, кто поневоле находится рядом с вами: они же не виноваты в том, что сегодня вы встали, как говорится, не с той ноги.

Рак

День благоприятен для подписания важных договоров и заключения рассчитанных на перспективу, серьезных финансовых сделок – вы не успеете оглянуться, как они начнут приносить солидные дивиденды.

Лев

Свидание с близким человеком желательно перенести на другой день, в противном случае мелкая ссора под влиянием непростых энергий дня может привести к серьезному конфликту, урегулировать который будет непросто.

Дева

Работа, как говорится, не покладая рук, помните о необходимости соблюдать режим труда и отдыха: вторую половину дня необходимо посвятить расслаблению и релаксу, иначе их усталость не даст вам работать дальше.

Весы

Родные, друзья и знакомые – в случае необходимости – охотно придут вам на помощь, но могут тонко намекнуть на то, что долг платежом красен, поэтому лучше справляться с проблемами, рассчитывая исключительно на свои силы.

Скорпион

Выясняя отношения с окружающими, вы рискуете рассориться как с близкими людьми, так и коллегами, поэтому сегодня лучше отказаться от общения с кем-либо, а еще лучше – провести день в одиночестве.

Стрелец

Работая без перерывов и отдыха, рискуете всерьез подорвать свои силы и и на какое-то – возможно, длительное – время потерять работоспособность, поэтому сегодня – впрочем, как и всегда – нужно давать себе передышки.

Козерог

Повторение былой ситуации или появление человека из вашего прошлого даны для того, чтобы исправить ошибки, совершенные энное время назад – надеяться на то, что удастся второй раз войти в одну и ту же воду, не стоит.

Водолей

Пришло время решить, продолжать отношения, которые в последнее время не доставляют ничего кроме неприятностей, или волевым решением завершить их, пока они не перешли в критическую для вас стадию.

Рыбы

Столкнувшись с агрессивным отношением кого-то из окружающих – неважно, знаком вам этот человек или нет – постарайтесь спустить неприятную ситуацию на тормозах, иначе она может стать непредсказуемой.

