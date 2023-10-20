Гороскоп на 21 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нас ждет успех

День активных действий, которые обещают успех в любых делах, начатых в это время.

Но, поскольку на календаре выходной, речь, скорее всего, речь идет о традиционных для такого времени занятиях: генеральной уборке в доме, поездках и экскурсиях, спорте, прогулкам. Главное, чтобы все, что человек делает, способствовало его очищению – как моральному, так и физическому.

Овен

Принимая важное решение, не торопитесь взывать к доводам разума – он сегодня окажется бессильными, поэтому желательно прислушаться к интуиции – она вас точно не подведет.

Телец

Не стоит ссориться с окружающими, даже если они будут провоцировать вас на это: их поведение вызвано перепадами настроения, так что уже завтра они в нем раскаются – не стоит лишать их этого шанса.

Близнецы

Чем бы вы сегодня ни занимались, даже если речь будет идти всего лишь о домашних хлопотах, постарайтесь не отвлекаться на сопутствующие дела, иначе рискуете оказаться среди полностью "разобранной" квартиры.

Рак

Запланированными на сегодняшний день делами лучше заниматься в одиночестве – так никто, склоняя к пустым разговорам и спорам, не сможет помешать вам довести их до ума.

Лев

Физическому труду в этот день лучше предпочесть умственный: легко удастся осуществить все то, что раньше казалось вам невыполнимым занятием, а потому откладывалось в долгий ящик.

Дева

Настроение с самого утра могут испортить сны, которые вы увидите накануне: не стоит принимать их близко к сердцу, на этот раз они, даже будучи настоящими кошмарами, не станут ничего предвещать.

Весы

Необходимо отказаться от ссор, даже если они будут вызваны объективными – и уважительными – причинами: они могут привести к ситуации, из которой практически невозможно выбраться без серьезных потерь.

Скорпион

Звезды – а следом за ними и астрологи – советуют вам освоить новое занятие, которое со временем превратится в хобби: попробуйте делать то, что чего раньше никогда не делали, и результат вас впечатлит и вдохновит.

Стрелец

Представителям вашего знака необходимо найти хоть какое-то занятие – например, уделить время своему хобби: таким образом вы сможете "вымести" из головы мысли, которые могут испортить вам выходной день.

Козерог

Звезды настоятельно советуют вам сосредоточиться на домашней работе, тем более что вы давно не уделяли внимания собственному жилью, а решение профессиональных вопросов лучше перенести на понедельник.

Водолей

В этот день – как, впрочем, и всегда – желательно идти навстречу окружающим вас людям, особенно если они осознали свои ошибки и хотят помириться – не стоит их отталкивать.

Рыбы

От принятия важного жизненного решения лучше отказаться – сегодня велика вероятность ошибиться, поэтому – разумеется, если есть такая возможность – стоит перенести "процедуру" на другой день.

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