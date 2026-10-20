- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 21 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нежелательно совершать плохие поступки
День, когда все, что мы сделали — и делаем — другим людям обязательно вернется к нам сторицей.
Именно поэтому нежелательно совершать плохие поступки и говорить недобрые слова, обсуждать и осуждать кого-либо — в таком случае не стоит удивляться тому, что и нас будут судить по нашим собственным критериям — не факт, что мы сами их выдержим.
Можно — и нужно — заниматься благотворительностью по отношению как к чужим, так и к своим — родным и близким людям, которым звезды советуют купить подарки — пусть небольшие, зато памятные и учитывающие их интересы и предпочтения.
Овен
В этот день необходимо внимательно посмотреть вокруг, чтобы понять, кому из окружающих нужна помощь, и оказать ее: обязательно найдется человек, которому необходимо чужое содействие — он будет благодарен за него.
Телец
Фирменное упрямство, присущее представителем знака, сегодня лучше заменить качествами, дипломатическим навыками — сдержанностью, терпением и рассудительность, они помогут решить любые вопросы.
Близнецы
Есть риск стать жертвой мошенников: избежать его поможет критическое отношение к себе: услышав заведомо преувеличенный комплимент, подумайте: зачем человек лжет, и это убережет от более серьезного обмана.
Рак
Сегодня вы — как никогда! — будете нуждаться в добрых словах и одобрения своих действий со стороны окружающих, поэтому, если они не будут торопиться с признанием ваших достоинств, похвалите себя сами.
Лев
Не стоит никому завидовать: такое неконструктивное чувство вызывает низкую самооценку, а вам сегодня — впрочем, как и всегда — необходима поддержка тех, кто находится рядом, будь то коллеги или близкие люди.
Дева
День благоприятен для развития бизнеса, поэтому можно заключать важные сделки и подписывать серьезные договора, рассчитанные на солидные дивиденды — шанс, который представится сегодня, нельзя упустить.
Весы
Вступать в споры с конфликтными людьми — себе дороже, поскольку они еще долго будут припоминать вам этот неприятный для всех разговор, поэтому лучше — под любым благовидным предлогом — избежать его.
Скорпион
Хороший день для применения на практике своих знаний и навыков, полученных в последнее время: увы, вам не удастся применить их в нужное время и в нужном месте, поэтому вы только зря потратит время и силы.
Стрелец
На успех в этот день обречены любые дела, связанные с общением с людьми: сегодня вы будете настолько обаятельны и красноречивы, что сможете склонить на свою сторону даже самого несговорчивого оппонента.
Козерог
Окружающие вас люди могут раздражаться по любым — порой, совершенно невинным — поводам, не стоит отвечать им тем же — лучше сделать вид, что вы не заметили чужой агрессивности — моральный комфорт дороже.
Водолей
Желание покапризничать будет настолько велико, что вы, скорее всего, не сможете ему противостоять — что же, даже в этом вы будете настолько симпатичны и обаятельны, что окружающие охотно простят вас.
Рыбы
На работе не стоит замахиваться на серьезные, а потому очень ответственные, важные проекты — толку от их реализации не будет, лучше заняться незначительными делами, без которых тоже нельзя обойтись.
Читайте также:
Полнолуние в Тельце 26 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Зодиакальный гороскоп на октябрь 2026 года для всех 12 знаков