Гороскоп на 21 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нежелательно совершать плохие поступки

Осенний пейзаж / © Credits

Реклама

Именно поэтому нежелательно совершать плохие поступки и говорить недобрые слова, обсуждать и осуждать кого-либо — в таком случае не стоит удивляться тому, что и нас будут судить по нашим собственным критериям — не факт, что мы сами их выдержим.

Можно — и нужно — заниматься благотворительностью по отношению как к чужим, так и к своим — родным и близким людям, которым звезды советуют купить подарки — пусть небольшие, зато памятные и учитывающие их интересы и предпочтения.

Реклама

Овен

В этот день необходимо внимательно посмотреть вокруг, чтобы понять, кому из окружающих нужна помощь, и оказать ее: обязательно найдется человек, которому необходимо чужое содействие — он будет благодарен за него.

Реклама

Телец

Фирменное упрямство, присущее представителем знака, сегодня лучше заменить качествами, дипломатическим навыками — сдержанностью, терпением и рассудительность, они помогут решить любые вопросы.

Близнецы

Есть риск стать жертвой мошенников: избежать его поможет критическое отношение к себе: услышав заведомо преувеличенный комплимент, подумайте: зачем человек лжет, и это убережет от более серьезного обмана.

Рак

Сегодня вы — как никогда! — будете нуждаться в добрых словах и одобрения своих действий со стороны окружающих, поэтому, если они не будут торопиться с признанием ваших достоинств, похвалите себя сами.

Лев

Не стоит никому завидовать: такое неконструктивное чувство вызывает низкую самооценку, а вам сегодня — впрочем, как и всегда — необходима поддержка тех, кто находится рядом, будь то коллеги или близкие люди.

Реклама

Дева

День благоприятен для развития бизнеса, поэтому можно заключать важные сделки и подписывать серьезные договора, рассчитанные на солидные дивиденды — шанс, который представится сегодня, нельзя упустить.

Весы

Вступать в споры с конфликтными людьми — себе дороже, поскольку они еще долго будут припоминать вам этот неприятный для всех разговор, поэтому лучше — под любым благовидным предлогом — избежать его.

Скорпион

Хороший день для применения на практике своих знаний и навыков, полученных в последнее время: увы, вам не удастся применить их в нужное время и в нужном месте, поэтому вы только зря потратит время и силы.

Стрелец

На успех в этот день обречены любые дела, связанные с общением с людьми: сегодня вы будете настолько обаятельны и красноречивы, что сможете склонить на свою сторону даже самого несговорчивого оппонента.

Реклама

Козерог

Окружающие вас люди могут раздражаться по любым — порой, совершенно невинным — поводам, не стоит отвечать им тем же — лучше сделать вид, что вы не заметили чужой агрессивности — моральный комфорт дороже.

Водолей

Желание покапризничать будет настолько велико, что вы, скорее всего, не сможете ему противостоять — что же, даже в этом вы будете настолько симпатичны и обаятельны, что окружающие охотно простят вас.

Рыбы

На работе не стоит замахиваться на серьезные, а потому очень ответственные, важные проекты — толку от их реализации не будет, лучше заняться незначительными делами, без которых тоже нельзя обойтись.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров