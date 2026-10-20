ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
126
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 21 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нежелательно совершать плохие поступки

День, когда все, что мы сделали — и делаем — другим людям обязательно вернется к нам сторицей.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Осенний пейзаж

Осенний пейзаж / © Credits

Именно поэтому нежелательно совершать плохие поступки и говорить недобрые слова, обсуждать и осуждать кого-либо — в таком случае не стоит удивляться тому, что и нас будут судить по нашим собственным критериям — не факт, что мы сами их выдержим.

Можно — и нужно — заниматься благотворительностью по отношению как к чужим, так и к своим — родным и близким людям, которым звезды советуют купить подарки — пусть небольшие, зато памятные и учитывающие их интересы и предпочтения.

Овен

В этот день необходимо внимательно посмотреть вокруг, чтобы понять, кому из окружающих нужна помощь, и оказать ее: обязательно найдется человек, которому необходимо чужое содействие — он будет благодарен за него.

Телец

Фирменное упрямство, присущее представителем знака, сегодня лучше заменить качествами, дипломатическим навыками — сдержанностью, терпением и рассудительность, они помогут решить любые вопросы.

Близнецы

Есть риск стать жертвой мошенников: избежать его поможет критическое отношение к себе: услышав заведомо преувеличенный комплимент, подумайте: зачем человек лжет, и это убережет от более серьезного обмана.

Рак

Сегодня вы — как никогда! — будете нуждаться в добрых словах и одобрения своих действий со стороны окружающих, поэтому, если они не будут торопиться с признанием ваших достоинств, похвалите себя сами.

Лев

Не стоит никому завидовать: такое неконструктивное чувство вызывает низкую самооценку, а вам сегодня — впрочем, как и всегда — необходима поддержка тех, кто находится рядом, будь то коллеги или близкие люди.

Дева

День благоприятен для развития бизнеса, поэтому можно заключать важные сделки и подписывать серьезные договора, рассчитанные на солидные дивиденды — шанс, который представится сегодня, нельзя упустить.

Весы

Вступать в споры с конфликтными людьми — себе дороже, поскольку они еще долго будут припоминать вам этот неприятный для всех разговор, поэтому лучше — под любым благовидным предлогом — избежать его.

Скорпион

Хороший день для применения на практике своих знаний и навыков, полученных в последнее время: увы, вам не удастся применить их в нужное время и в нужном месте, поэтому вы только зря потратит время и силы.

Стрелец

На успех в этот день обречены любые дела, связанные с общением с людьми: сегодня вы будете настолько обаятельны и красноречивы, что сможете склонить на свою сторону даже самого несговорчивого оппонента.

Козерог

Окружающие вас люди могут раздражаться по любым — порой, совершенно невинным — поводам, не стоит отвечать им тем же — лучше сделать вид, что вы не заметили чужой агрессивности — моральный комфорт дороже.

Водолей

Желание покапризничать будет настолько велико, что вы, скорее всего, не сможете ему противостоять — что же, даже в этом вы будете настолько симпатичны и обаятельны, что окружающие охотно простят вас.

Рыбы

На работе не стоит замахиваться на серьезные, а потому очень ответственные, важные проекты — толку от их реализации не будет, лучше заняться незначительными делами, без которых тоже нельзя обойтись.

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie