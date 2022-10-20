Гороскоп на 21 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно позволить себе отдохнуть 

День, когда желательно отказаться от любых дел – как профессиональных, так и бытовых – и как следует отдохнуть.
Лень и пассивность в это время не считаются неприемлемыми и порицаемыми качествами, напротив, они всячески приветствуются. Если все-таки появится дело, которое необходимо осуществить, работать нужно без спешки – так удастся не наделать ошибок и завершить свой труд вовремя. Каждый шаг в личной жизни необходимо тщательно обдумывать – в противном случае легко можно будет обидеть близкого человека, задев его за живое.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 21 октября для Овнов
Не стоит общаться с людьми, которые вам неприятны: зачем тратить нервную энергию на выяснения отношений с теми, кого презираешь, если можно употребить ее с пользой – например, на работу.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 21 октября для Тельцов
Апломб, с которым вы сегодня будете направо и налево раздавать непрошенные советы, будет раздражать окружающих, поэтому немного скромности и сдержанности вам не помешает.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 21 октября для Близнецов
Решить все задачи, намеченные на сегодня, можно будет только при наличии четкого плана, в котором будут содержаться четкие ответы на вопросы, что, в какой очередности делать и какие средства при этом использовать.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 21 октября для Раков
Поскольку представители вашего знака "плавают" только в чистой воде, для вас не составит труда воздержаться от злых слов и недобрых мыслей – в противном случае бумеранг не заставит себя долго ждать.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 21 октября для Львов
Приступать к реализации важных проектов накануне выходных – задача заведомо бесперспективная: за субботу и воскресенье энтузиазм уляжется, и все надо будет начинать сначала, поэтому лучше завершить старые дела.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 21 октября для Дев
Сон, который вы увидите нынешней ночью, поможет сориентироваться в отношениях с близким человеком, которые, на ваш взгляд, зашли в тупик: на самом деле все не так плохо, как кажется на первый взгляд.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 21 октября для Весов
Нежелательно нарушать чужое личное пространство, даже если речь идет о близком вам человеке: подумайте о том, что ему тоже когда-то нужно отдыхать от общения и дайте ему "выходной".
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 21 октября для Скорпионов
К реализации важного проекта необходимо приступать постепенно, без резких движений: так, нынешний день желательно посвятить составлению подробного плана – воплотить его в жизнь можно будет после выходных.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 21 октября для Стрельцов
Не самый удачный день для деловых переговоров – вам не удастся найти общий язык с партнерами, поэтому такие встречи лучше перенести на другой день, а сегодня навести порядок в документах.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 21 октября для Козерогов
Делами сегодня нужно заниматься спокойно и неторопливо – без повышенного энтузиазма, в таком напряженном режиме легко можно будет совершить массу ошибок, которые потребуют переделок.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 21 октября для Водолеев
Сегодня, как никогда, важно чередовать работу с отдыхом, в противном случае вы очень быстро выдохнетесь и не сможете довести до ума даже самые простые – примитивные – дела.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 21 октября для Рыб
Прежде чем укорять близкого человека за присущие ему недостатки, вспомните о том, что и вы не без греха, но вас принимают таким, каким вы есть – признайте за другими такое же право.
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