Гороскоп на 21 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно позволить себе отдохнуть 

День, когда желательно отказаться от любых дел – как профессиональных, так и бытовых – и как следует отдохнуть.

Лень и пассивность в это время не считаются неприемлемыми и порицаемыми качествами, напротив, они всячески приветствуются. Если все-таки появится дело, которое необходимо осуществить, работать нужно без спешки – так удастся не наделать ошибок и завершить свой труд вовремя. Каждый шаг в личной жизни необходимо тщательно обдумывать – в противном случае легко можно будет обидеть близкого человека, задев его за живое.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 октября для Овнов

Не стоит общаться с людьми, которые вам неприятны: зачем тратить нервную энергию на выяснения отношений с теми, кого презираешь, если можно употребить ее с пользой – например, на работу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 октября для Тельцов

Апломб, с которым вы сегодня будете направо и налево раздавать непрошенные советы, будет раздражать окружающих, поэтому немного скромности и сдержанности вам не помешает.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 октября для Близнецов

Решить все задачи, намеченные на сегодня, можно будет только при наличии четкого плана, в котором будут содержаться четкие ответы на вопросы, что, в какой очередности делать и какие средства при этом использовать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 октября для Раков

Поскольку представители вашего знака "плавают" только в чистой воде, для вас не составит труда воздержаться от злых слов и недобрых мыслей – в противном случае бумеранг не заставит себя долго ждать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 октября для Львов

Приступать к реализации важных проектов накануне выходных – задача заведомо бесперспективная: за субботу и воскресенье энтузиазм уляжется, и все надо будет начинать сначала, поэтому лучше завершить старые дела.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 октября для Дев

Сон, который вы увидите нынешней ночью, поможет сориентироваться в отношениях с близким человеком, которые, на ваш взгляд, зашли в тупик: на самом деле все не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 октября для Весов

Нежелательно нарушать чужое личное пространство, даже если речь идет о близком вам человеке: подумайте о том, что ему тоже когда-то нужно отдыхать от общения и дайте ему "выходной".

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 октября для Скорпионов

К реализации важного проекта необходимо приступать постепенно, без резких движений: так, нынешний день желательно посвятить составлению подробного плана – воплотить его в жизнь можно будет после выходных.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 октября для Стрельцов

Не самый удачный день для деловых переговоров – вам не удастся найти общий язык с партнерами, поэтому такие встречи лучше перенести на другой день, а сегодня навести порядок в документах.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 октября для Козерогов

Делами сегодня нужно заниматься спокойно и неторопливо – без повышенного энтузиазма, в таком напряженном режиме легко можно будет совершить массу ошибок, которые потребуют переделок.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 октября для Водолеев

Сегодня, как никогда, важно чередовать работу с отдыхом, в противном случае вы очень быстро выдохнетесь и не сможете довести до ума даже самые простые – примитивные – дела.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 октября для Рыб

Прежде чем укорять близкого человека за присущие ему недостатки, вспомните о том, что и вы не без греха, но вас принимают таким, каким вы есть – признайте за другими такое же право.

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