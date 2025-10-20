Гороскоп на 21 октября для всех знаков Зодиака: день, когда можно начинать жизнь сначала

Гороскоп на 21 октября

Реклама

Лучше всего — составить четкий и подробный план действий, чем звезды и советуют заняться в это время. Главное — определить, как цель наиболее важна (и нужна), а затем разработать тактику и стратегию, то есть, понять, какими шагами можно ее достичь.

Овен

Тем, кто хочет добиться профессионального успеха, необходимо четко разграничить свои и чужие обязанности: помощь другим, конечно, благое дело, но забывать при этом о собственных делах — не самая лучшая идея.

Телец

Приобретать в этот день можно только самое необходимое, от других покупок лучше отказаться: они не только не принесут вам радости, на которую вы рассчитываете, но и сломаются в самый неподходящий момент.

Реклама

Близнецы

Необходимо исключить общение не только с токсичными, да и просто неприятными вам людьми: оно потребует много энергии, которую лучше потратить их на более приятные и полезные вещи — например, на свое хобби.

Рак

Вам ни в коем случае нельзя притягивать к себе негатив: в этот день мысли могут материализоваться практически мгновенно, поэтому желательно думать только о тех вещах, которые, став реальностью, порадуют вас.

Лев

Если день, как и рекомендуют звезды, не удастся провести наедине с собой, стоит ограничить общение даже с близкими друзьями или родственниками — то есть, теми людьми, которые не расстроят, а, наоборот, порадуют вас.

Дева

День благоприятен для психологической работы со своими обидами: чтобы они не лежали камнем на душе и не тянули в прошлое, нужно «отпустить» их на все четыре стороны — так будет гораздо легче и жить, и работать.

Реклама

Весы

Составляя планы на ближайшее будущее, необходимо задуматься о том, есть у вас запас энергии, без которой их достижение будет невозможным –желательно больше отдыхать, тогда вам удастся ее аккумулировать.

Скорпион

При малейшей возможности звезды рекомендуют вас взять небольшой — хотя бы на пару дней — тайм-аут: работа никуда от вас не убежит, а восстановление сил — как физических, так и моральных — вам не помешает.

Стрелец

День, когда очень важно ограничить физическую активность: она отберет слишком много сил, а они и без того иссякают, поэтому лучше провести время в тишине и покое — почитать или просто посидеть и помолчать.

Козерог

День категорически не подходит для начала новых дел, поэтому не стоит тратить на них время и силы: лучше довести до ума те, что были начаты ранее, а также тщательно продумать свои планы на ближайшее будущее.

Реклама

Водолей

День благоприятен для проведения деловых переговоров — партнеры будут настроены на достижение консенсуса, тем не менее, важные решения сегодня лучше не принимать — слишком велика вероятности досадной ошибки.

Рыбы

Нежелательно иметь дело с деньгами, даже если речь идет о небольшой сумме: сегодня взять в руки купюры — плохая примета, она может повлечь за собой убытки, которые могут всерьез ухудшить финансовое положение.

Читайте также: