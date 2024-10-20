Гороскоп на 21 октября для всех знаков Зодиака: день, когда с глаз спадет пелена

День, когда с глаз человека как будто бы спадет пелена, меняя взгляд на окружающий мир с пессимистического на оптимистический. День, когда с глаз человека как будто бы спадет пелена, меняя взгляд на окружающий мир с пессимистического на оптимистический.

Происходит духовное очищение, осложняющие жизнь – как моральные, так и материальные – проблемы решаются как будто бы сами по себе. Можно также приступать к решению любых, даже самых сложных дел, что очень симптоматично для начала рабочей недели, когда вперед есть достаточно времени, что реализовать – а в некоторых случаях и успешно завершить – их.

Овен

Самое главное в этот день – что бы вы при этом ни делали – верить в свои силы, только в таком случае любое дело обречено на успех.

Телец

Представителям вашего знака браться за новые дела можно только тогда, когда будут завершены старые, в противном случае не удастся справится ни с первыми, ни со вторыми – они станут тормозить друг друга.

Близнецы

Достичь важной цели смогут только те, кто – даже если речь будет идти о домашней работе – заранее составит подробный план действий и будет ему следовать, не отвлекаясь на решение побочных проблем.

Рак

День, когда инициатива не только не станет наказуемой, но и будет всячески приветствоваться: правда, касаться она должна, прежде всего, бытовых вопросов.

Лев

Очень удачный в финансовом отношении день, когда поступят неожиданные поступления на банковский счет или карточку – от выплаты заслуженного гонорара до возвращения старого долга.

Дева

Как известно, хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает: каким насыщенным делами ни выдался ваш день, постарайтесь найти в нем время для релакса: расслабившись, можно восстановить силы даже за полчаса.

Весы

Не позволяйте близким людям вас обманывать, даже если они считают, что их ложь идет вам во спасение: интуитивно почувствовав, что вас вводят в заблуждение, смело говорите об этом.

Скорпион

День, когда можно отбросить в сторону благоразумие и рискнуть, выбрав для разработки сложный проект, от которого из-за боязни проиграть отказались другие, или купив лотерейный билет – в любом случае вам повезет.

Стрелец

Велика вероятность получить предложение занять новую должность и даже перейти на другое место работы, на них стоит соглашаться после непродолжительных – для вида – раздумий.

Козерог

День – несмотря на его будний статус – благоприятен для общения с родными и друзьями: лучше встречаться с ними в реале, но и режим онлайн – телефон или мессенджер – тоже подойдет.

Водолей

Идеи, которые могут приходить к вам в голову в это время, необходимо запоминать, а еще лучше – записывать: на досуге нужно будет обдумать каждую из них, а затем и пустить их в дело.

Рыбы

Главным врагом в общении с окружающими в этот день станет ваша нетерпимость по отношению к их ошибкам и заблуждениям – это качество могут привести к серьезному конфликту.

Читайте также: