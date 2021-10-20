Гороскоп на 21 октября для всех знаков Зодиака: день, когда серьезные дела лучше отложить

Гороскоп на 21 октября для всех знаков Зодиака: день, когда серьезные дела лучше отложить

День чистой, светлой и доброй энергетики, которая благотворно влияет на человеческую психику.

Звезды рекомендуют – разумеется, по возможности – уделить время отдыху, как активному, так и пассивному, выбрав тот, который подходит именно этому человеку – главное, восстановить силы, необходимые для жизни и работы. Серьезные дела лучше отложить хотя бы на завтра, не стоит также подписывать важные договоры и заключать рассчитанные на перспективу сделки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 октября для Овнов

День благоприятен для домашних хлопот, прежде всего – для генеральной уборки: вы сможете не только навести порядок, отчистив и отмыв все до блеска, но и сделать то, что давно откладывали, например, постирать домашний текстиль и выбить пыль из диванных подушек.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 октября для Тельцов

Необходимо избавиться от вещей, которые захламляют ваш дом: возможно, не все стоит выбрасывать – некоторые нужно отдать на благотворительность, а особенно дорогие – убрать на хранение.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 октября для Близнецов

От косметических и – особенно! – медицинских процедур сегодня лучше отказаться: полнокровие внутренних органов, которое свойственно этому лунному дню, может привести к плохой свертываемости крови и кровотечению.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 октября для Раков

Учитывая вашу впечатлительность и мнительность, звезды советуют не общаться с агрессивно настроенными людьми: любое сказанное ими слово, о котором они уж к вечеру забудут, вы будет долго переживать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 октября для Львов

Сегодня – как, впрочем, и всегда – необходимо придерживаться принципов здорового образа жизни и прежде всего питания: грамотно составленный рацион позитивно отразится не только на фигуре, но и на настроении.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 октября для Дев

Можно отправляться в любую поездку, но лучше всего – в связанное с отпуском путешествие: оно сложится удачно, особенно если вы заранее и тщательно к нему подготовились.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 октября для Весов

Звезды рекомендуют посвятить день своим близким – особенно детям и пожилым родственникам: скорее всего, вы давно не уделяли им внимание, сегодня же можно будет исправить ситуацию.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 октября для Скорпионов

День, когда очень важно следить не только за своими словами, но и мыслями: даже ненароком подумав о ком-нибудь плохо, можно навлечь на себя неприятности, так что лучше всего всем желать только добра.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 октября для Стрельцов

День благоприятен для налаживания отношений с друзьями и приятелями, с которыми вы рассорились по собственной вине, но достаточно сделать первый шаг к примирению, как все наладится.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 октября для Козерогов

При первой же возможности звезды советуют вам отправляться за город: свежий воздух и подвижный образ жизни – то, что нужно вам сегодня, чтобы уже завтра вернуться к вашей обожаемой работе.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 октября для Водолеев

Не стоит реагировать на провокации со стороны недоброжелательно настроенных людей: сегодня важно сохранять душевное равновесие, поэтому лучше проигнорировать тех, кому нет покоя.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 октября для Рыб

Энергию, избыток которой вы можете почувствовать в этот день, не стоит тратить попусту – необходимо сэкономить ее для важных дел, к которым вы можете приступить уже на следующей неделе.

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