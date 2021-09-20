Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: день чистоты и гармонии

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: день чистоты и гармонии

День чистоты и гармонии, благоприятных для деятельности интеллектуального характера.

Энергию, которой сегодня будет в избытке, необходимо расходовать на добрые и хорошие дела, любые злые поступки практически сразу вернутся к своим "авторам" бумерангом. Нельзя злиться, обижать других и обижаться самим, а также позволять себе агрессивные выпады по отношению к окружающим, даже если они в чем-то провинились.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 сентября для Овнов

День благоприятен для примирения с близкими людьми, с которыми вы из-за досадного недоразумения в последнее время находились в ссоре: если вы признаете свою ошибку, любимый человек охотно примет извинения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 сентября для Тельцов

Ваш девиз на этот день – "осторожность во всем": любая совершенная сегодня ошибка, какой бы жизненной сферы она ни касалась, может иметь серьезные последствия, поэтому лучше ничего подобного не допускать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 сентября для Близнецов

Не стоит портить себе настроение, раздражаясь из-за ерунды: увы, моментов, которые могут вывести из себя, будет много, но только от вас зависит, сможете вы противостоять негативу или нет.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 сентября для Раков

Неприятные мнения о вашей жизни и деятельности сегодня можно услышать с самой неожиданной стороны – даже от близких друзей и любимых, не стоит принимать их близко к сердцу – на самом деле они так не думают.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 сентября для Львов

От вашей любимой привычки блистать в обществе и очаровывать всех направо и налево сегодня нужно отказаться – лучше спокойно посидеть в сторонке, если, конечно, вы не хотите выглядеть смешно и даже нелепо.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 сентября для Дев

День неблагоприятен для принятия важного решения: даже если вас будет поджимать время и уговаривать начальство, нужно отложить этот процесс хотя бы на день, иначе велик риск совершить досадную ошибку.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 сентября для Весов

Не стоит общаться с людьми, которые вам неприятны – взаимопонимания вы с ними все равно не достигнете, а энергию, необходимую для решения важных профессиональных проектов и жизненных задач, растеряете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 сентября для Скорпионов

Не стоит относиться к окружающим с пренебрежением и высокомерием. Даже если у вас есть основания для подобного стиля поведения, нужно сдержаться – можете нажить себе врагов, о чем впоследствии пожалеете.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 сентября для Стрельцов

Несмотря на то, что тактичность не относится к сильным качествам вашего характера, постарайтесь следить за тем, что говорите окружающим вас людям – в противном случае ссор и конфликтов вам не избежать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 сентября для Козерогов

Главная задача этого дня – научиться экономно расходовать энергию: не стоит хвататься за несколько дел одновременно и в каждом случае выкладываться по полной – вы быстро устанете и не доведете до конца ни одно из них.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 сентября для Водолеев

Все, что будет происходить с вами в этот день, не просто так – каждое событие имеет свой смысл, порой долговременный, так что стоит все фиксировать – лучше записывать – и делать выводы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 сентября для Рыб

День не подходит для принятия важных решений – вам не удастся сконцентрироваться и объективно оценить все за и против, так что лучше перенести этот важный для вас момент на другое время.

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