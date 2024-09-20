Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: день демонической энергетики

Желательно ни с кем не общаться или, если такое невозможно, свести контакты к минимуму, оградившись теми, без которых никак нельзя обойтись. Особенно осторожно нужно относиться к людям, которые неожиданно появятся в нашей жизни: новый человек может изначально произвести хорошее впечатление, которому, как выяснится впоследствии, совершенно не будет соответствовать.

Овен

Звезды рекомендуют вам – разумеется, при наличии такой возможности – провести день в одиночестве, «автономное существование» позволит вам сэкономить силы и не растратить впустую драгоценную энергию.

Телец

Сегодня вывести вас из себя попытаются на не посторонние, а близкие люди, от которых не удастся отмахнуться: к их поведению необходимо отнестись с большой осторожностью – ссора с ними вам ни к чему.

Близнецы

Незаметно для себя вы можете попасть под чужое – дурное – влияние, поэтому важно держать ситуацию под контролем и при первых же признаках того, что ваша бдительность ослабевает, заканчивать общение.

Рак

От принятия важного решения, которого может потребовать от вас семья, лучше отказаться – велика вероятность того, что оно, к большому сожалению, окажется ошибочным и приведет к серьезным последствиям.

Лев

Сегодня выражение "мой дом – моя крепость" будет актуально как никогда: родные стены защитят нас не столько от непогоды, которая в это время маловероятна, сколько от негативной энергетики других людей.

Дева

День благоприятен для того, чтобы помириться с тем, кого вы обидели – любимым человеком или другом: насколько сильно вы бы ни были перед ним виноваты, он пойдет вам навстречу и примет извинения.

Весы

Общаясь с токсичными людьми, будьте максимально осторожны – не идите на обострение отношений: не отвечайте резвостью на резкость, не повышайте тон – неизвестно к каким последствиям это может привести.

Скорпион

Не стоит заниматься самоедством, даже если вам покажется, что вы поступили неправильно: со временем может выясниться, что все далеко не так плохо, а, значит, вы напрасно потратите много нервных клеток.

Стрелец

Конфликты, которые могут возникать буквально из ничего – на ровном месте, могут испортить отношения с любимым человеком: чтобы это не произошло, необходимо сдерживать эмоции.

Козерог

Создадутся благоприятные условия для того, чтобы избавиться от того, что давно отжило свое и не приносит ни пользы, ни удовольствия – причем, касается это не только вещей, но и отношений с людьми.

Водолей

Почувствовав, что на нас давит негативная энергетика дня, отправляйтесь в собственное место силы – туда, где вы всегда ощущаете моральный комфорт: например, дом своих родителей, любимый театр и даже сквер.

Рыбы

Звезды не рекомендуют в этот день давать какие-либо обещания – выполнить их вы, скорее всего, не сможете, из-за чего останется неприятный осадок – как у вас, так и у того, кого вы подведете.

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