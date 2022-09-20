Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нам откроется будущее 

День, когда любой человек – даже не верящий в эзотерику – может обнаружить у себя необыкновенные способности.

Главным станет умение предсказывать будущее, которым звезды наделят – правда, только на один день – практически всех, но далеко не каждый обратит на это внимание, а зря: иногда очень важно понимать, как и в какую сторону будут развиваться события. В это время также рекомендуется отправляться в поездки: вне зависимости от характера – рабочего или личного – они окажутся одинаково успешными.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 сентября для Овнов

Нелицеприятные замечания, которые вы сегодня можете услышать от кого-то из окружающих, желательно пропустить мимо ушей, еще лучше – вообще не общаться с теми, кто на них способен.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 сентября для Тельцов

Не стоит браться за дела, которые потребуют у вас большого количества энергии: поскольку ее запас будет постепенно убывать, лучше заниматься решением энергосберегающих вопросов.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 сентября для Близнецов

На работе вам сегодня лучше держаться в тени: желая показать себя с лучшей стороны перед руководством вы, скорее всего, достигнете прямо противоположного результата.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 сентября для Раков

Не позволяйте себе не только плохих слов, но и негативных мыслей в адрес окружающих вас людей: впоследствии вы – в силу тонкости своей натуры – пожалеете об этом, но не сможете ничего исправить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 сентября для Львов

Деловые встречи, даже если они были запланированы и назначены заранее, лучше перенести на другое время – сегодня вам вряд ли удастся найти общий язык со своими партнерами.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 сентября для Дев

Необходимо обратить внимание на сон, который приснится нынешней ночью: в нем подсознание даст вам важную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 сентября для Весов

Вам звезды настоятельно рекомендуют гармонизировать окружающее вас пространство, наведя в нем порядок – можно провести генеральную уборку в доме или разобрать и рассортировать документы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 сентября для Скорпионов

В любом споре или конфликте правда будет на вашей стороне, поэтому можете смело вступаться за людей, которых, на ваш взгляд, несправедливо обидели, вам удастся их защитить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 сентября для Стрельцов

Пришло время взяться за дело, которое вы, боясь не справиться, все время откладывали на потом: сегодня вам хватит и сил – как моральных, так и физических, и уверенности в себе.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 сентября для Козерогов

Вам сегодня желательно как можно меньше говорить и как можно больше слушать: только в таком случае удастся не совершить серьезную ошибку, обидев кого-то из близких вам людей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 сентября для Водолеев

Лень и апатия, которые могут одолеть вас в середине рабочего дня, вряд ли поспособствует профессиональной продуктивности, поэтому в это время лучше отдохнуть и набраться сил на будущее.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 сентября для Рыб

Сегодня вам необходимо быть крайне аккуратными в финансовых вопросах – прежде всего не брать и не давать денег в долг – как в первом, так и во втором случае могут возникнуть трудности с их возвратом.

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