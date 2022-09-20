Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нам откроется будущее 

День, когда любой человек – даже не верящий в эзотерику – может обнаружить у себя необыкновенные способности.
Главным станет умение предсказывать будущее, которым звезды наделят – правда, только на один день – практически всех, но далеко не каждый обратит на это внимание, а зря: иногда очень важно понимать, как и в какую сторону будут развиваться события. В это время также рекомендуется отправляться в поездки: вне зависимости от характера – рабочего или личного – они окажутся одинаково успешными.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 21 сентября для Овнов
Нелицеприятные замечания, которые вы сегодня можете услышать от кого-то из окружающих, желательно пропустить мимо ушей, еще лучше – вообще не общаться с теми, кто на них способен.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 21 сентября для Тельцов
Не стоит браться за дела, которые потребуют у вас большого количества энергии: поскольку ее запас будет постепенно убывать, лучше заниматься решением энергосберегающих вопросов.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 21 сентября для Близнецов
На работе вам сегодня лучше держаться в тени: желая показать себя с лучшей стороны перед руководством вы, скорее всего, достигнете прямо противоположного результата.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 21 сентября для Раков
Не позволяйте себе не только плохих слов, но и негативных мыслей в адрес окружающих вас людей: впоследствии вы – в силу тонкости своей натуры – пожалеете об этом, но не сможете ничего исправить.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 21 сентября для Львов
Деловые встречи, даже если они были запланированы и назначены заранее, лучше перенести на другое время – сегодня вам вряд ли удастся найти общий язык со своими партнерами.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 21 сентября для Дев
Необходимо обратить внимание на сон, который приснится нынешней ночью: в нем подсознание даст вам важную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 21 сентября для Весов
Вам звезды настоятельно рекомендуют гармонизировать окружающее вас пространство, наведя в нем порядок – можно провести генеральную уборку в доме или разобрать и рассортировать документы.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 21 сентября для Скорпионов
В любом споре или конфликте правда будет на вашей стороне, поэтому можете смело вступаться за людей, которых, на ваш взгляд, несправедливо обидели, вам удастся их защитить.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 21 сентября для Стрельцов
Пришло время взяться за дело, которое вы, боясь не справиться, все время откладывали на потом: сегодня вам хватит и сил – как моральных, так и физических, и уверенности в себе.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 21 сентября для Козерогов
Вам сегодня желательно как можно меньше говорить и как можно больше слушать: только в таком случае удастся не совершить серьезную ошибку, обидев кого-то из близких вам людей.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 21 сентября для Водолеев
Лень и апатия, которые могут одолеть вас в середине рабочего дня, вряд ли поспособствует профессиональной продуктивности, поэтому в это время лучше отдохнуть и набраться сил на будущее.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 21 сентября для Рыб
Сегодня вам необходимо быть крайне аккуратными в финансовых вопросах – прежде всего не брать и не давать денег в долг – как в первом, так и во втором случае могут возникнуть трудности с их возвратом.
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