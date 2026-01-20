Гороскоп на 21 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя принимать решения быстро

Зимний пейзаж / © Credits

Прежде чем сделать хоть сколько-нибудь важный — профессиональный, финансовый или личный — шаг, необходимо тщательно все продумать и взвесить все существующие в каждом конкретном случае «за» и «против», в противном случае очень быстро придется пожалеть о собственной опрометчивости и недальновидности.

Овен

Секрет вашего успеха в этот день — отсутствие каких-либо сомнений в правильности своих действий: стоит возникнуть хотя бы одному подозрению в том, что дело идет не так, как надо, как оно моментально застопорится.

Телец

Категорически нельзя ссориться и конфликтовать с окружающими — особенно, с близкими людьми: даже небольшое недоразумение, возникшее в этот день, имеет все шансы на то, чтобы оказаться затяжным и сложным.

Близнецы

Сон, приснившийся нынешней ночью, скорее всего, окажется вещим — он покажет, как в ближайшее время будут развиваться события в личной жизни, так что, каким бы ни был сюжет, не стоит его игнорировать.

Рак

Особую — и максимальную — осторожность предстаивтелям знака следует проявить в финансовых вопросах: особенно не рекомендуется делать необдуманные покупки, о которых практически сразу же придется пожалеть.

Лев

Недобрые пожелания в первую очередь принесут вред тому, кто их выскажет — закон бумеранга пока еще никто не отменял, поэтому лучше воздержаться от обид и не отвечать злом на зло, а оскорблением на оскорбление.

Дева

За помощью — если, конечно, возникнет такая необходимость — лучше всего обратиться к близким людям: они сделают все, что нужно, и — в отличие от чужих и посторонних — впоследствии ни в чем вас не упрекнут.

Весы

Хороший день для посещения салона красоты — вместе с отрезанными при стрижке волосами уйдет накопленный за последнее время негатив, который, по мнению астрологов, собирается в их кончиках, и настроение улучшится.

Скорпион

Неожиданная встреча с человеком из вашего далекого прошлого позволит не только снова пережить давние и приятные моменты вашего общения, но и подумать о возможности продолжения отношений в будущем.

Стрелец

Не стоит, позабыв обо всем на свете, бросаться на помощь каждому, кто вас сегодня об этом попросит — большая часть обращений, к сожалению, окажется всего лишь попыткой привлечь к себе внимание и не более того.

Козерог

Если цель намечена, а пути ее достижения — тактика и сражение — определены, дело за малым: сделать первый шаг к своему великому удивлению, вы поймете, что все не так сложно, как вам казалось до этого.

Водолей

Нельзя поддаваться плохому настроению и допускать негатив даже на уровне мыслей: последние, как известно, материальны, и, будучи повторенными много раз, с большой долей вероятности станут неприятной реальностью.

Рыбы

Чтобы не сделать пробоину в своем бюджете, стоит воздержаться даже от мелких, но повторяющихся трат: суммировавшись, они могут превратиться в двольно солидную сумму, которая серьезно опустошит ваш кошелек.

