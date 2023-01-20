Гороскоп на 21 января для всех знаков Зодиака: самый опасный день лунного календаря

Разгул темных сил, которые не чувствуют сопротивления, а потому становятся всесильными, создает благоприятную обстановку для совершения разного рода преступлений, неприятностей и несправедливости. Желательно выставлять невидимую, но действенную энергетическую защиту, которая поможет избежать негативного воздействия – как на психику, так и на жизнь в целом. Необходимо также меньше общаться с людьми, особенно неадекватными и агрессивно настроенными, и не покидать стен родного дома.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 января для Овнов

Не стоит слушать сплетни, даже если они покажутся вам интересными: человек, которого они будут касаться, может не понять, что вами двигало исключительно праздное любопытство, и счесть вас своим врагом.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 января для Тельцов

Нежелательно браться за важные дела, от которых зависит ваша дальнейшая карьера: велик шанс провалить их, даже не начав работу, поэтому желательно сосредоточиться на ежедневной рутине.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 января для Близнецов

Представители вашего знака, пожалуй, единственные во всем Зодиаке, кому нынешние лунные сутки принесут успех и выигрыш: судьба приготовила для вас важный профессиональный шанс – не упустите его.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 января для Раков

Тем из вас, кто настроен на благоприятные профессиональные или личные перемены, звезды настоятельно советуют не распространяться на этот счет: рассказав о своих планах, вы можете спугнуть удачу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 января для Львов

Попытка поговорить с близким человеком о будущем ваших отношений, скорее всего, наткнется на стену непонимания и обернется неудачей, поэтому имеет смысл перенести объяснение на другое время.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 января для Дев

Не игнорируйте свои домашние обязанности, в противном случае близкие вам люди могут подумать, что вы равнодушны не только к своему дому, но и к тем, кто в ней живет – трудно сказать, куда это вас заведет.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 января для Весов

Сегодня – впрочем, как и в любой другой день – вам не следует сорить деньгами: покупки, сделанные в это время, окажутся неудачными и не оставят по себе ничего, кроме сожалений.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 января для Скорпионов

Раздражительность, которую вы почувствуете в это время, будет продиктована усталостью – как моральной, так и физической, поэтому избавиться от нее поможет отдых – лучше всего на свежем воздухе.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 января для Стрельцов

Уборка, затеянная вами сегодня в доме, поможет избавиться как от грязи и мусора, так и от негативной энергетики, которая накопилась в нем за последнее время: по ее окончании ваше настроение улучшится.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 января для Козерогов

Как бы вам ни хотелось выполнить – и перевыполнить – свои профессиональные планы, которым, как правило, не мешает даже выходной день, подумайте о своем здоровье – отложите дела и отдохните.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 января для Водолеев

Физическая слабость, которую вы ощутите с самого утра, вызовет у вас раздражение вплоть до агрессии, а это значит, что – во избежание ссор – вам необходимо максимально сократить общение с окружающими.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 января для Рыб

Представителям вашего знака сегодня необходимо отказаться даже от бытовых хлопот, о том, чтобы нести работу домой, и речи быть не может – переутомление неблагоприятно скажется на вашем здоровье.

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